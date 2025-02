Ana Paula Consorte y Paolo Guerrero celebran a lo grande el primer año de su hijo con looks sporty. La familia reunida nuevamente en el cumpleaños número uno de su último hijo no fue ajena a nuestro radar de moda gracias a sus modernos outfits estilo deportivo. A través de Instagram, la modelo brasileña compartió un video con todos los detalles de lo que fue la fiesta del heredero del goleador histórica de la selección peruana de fútbol. ¿Quieres ver cómo se lucieron? No te pierdas este artículo de Wapa.pe