Samahara Lobatón y Bryan Torres celebraron los tres meses de su hija Ainara con una fiesta llena de ternura y estilo. La influencer compartió con sus seguidores algunas fotos del evento, que se destacó por un ambiente veraniego con colores pasteles y vibrantes, creando una atmósfera fresca y alegre. La decoración, con luces suaves y detalles delicados, realzó la festividad. Lo que más sorprendió fue el look de la familia, todos coordinados en atuendos rosa, reflejando su unión y una de las tendencias más fuertes de la moda actual : el "matching look ". Este estilo, que se caracteriza por la coordinación de colores y piezas entre los miembros de la familia, ha ganado popularidad en los últimos años, convirtiéndose en una declaración de armonía y complicidad. Desde el nacimiento de Ainara, Samahara y Bryan han mostrado que su felicidad no solo se refleja en sus momentos familiares, sino también en sus elecciones de moda. Recientemente, la influencer dejó entrever que sus planes de boda incluyen un vestido blanco que promete ser tan sublime como su estilo.

Celebrando los tres meses de Ainara, la familia Torres Lobatón deslumbró con looks que no solo reflejaron amor, sino también la tendencia del color rosado pastel, llevando cada uno su propio estilo con gran personalidad. La influencer Samahara optó por un conjunto de dos piezas, destacando un top asimétrico de tirante único y un palazzo fluido, creando un look sofisticado y moderno. Por su parte, el padre, Bryan Torres, eligió un atuendo más fresco pero igualmente chic: una camisa rosada con cuello, combinada con un short y unas zapatillas negras con detalles morados, armonizando a la perfección con la paleta de colores de la familia.



Su primera hija, también se unió a las tendencias, con un conjunto que fusionó dos estilos, el poder de las rayas y los flecos en los hombros, todo en el mismo tono rosado que reinó en el evento. Finalmente, la pequeña Ainara, con solo tres meses, no se quedó atrás, luciendo un enterizo floral en el mismo color, sumando la tendencia del estampado florido y la paleta pastel. Este cumpleaños fue una celebración del amor familiar, pero también de un look coordinado, que unió a la familia en la tendencia del matching look, mostrando cómo las tendencias pueden ser divertidas y perfectas para compartir en familia.