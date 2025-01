El paso del tiempo y la aparición de canas son un reflejo natural de los cambios en nuestra vida, pero también abren la puerta a renovar nuestro estilo. Cada vez más mujeres optan por técnicas de coloración que no solo camuflan las canas , sino que también aportan un aire fresco y contemporáneo. Entre estas tendencias, las mechas ‘cebra’ han retomado protagonismo como una alternativa atrevida y sofisticada para quienes desean transformar su look de manera impactante. Las mechas ‘cebra ’, según el portal especializado All Things Hair, combinan una base oscura con mechas claras, gruesa s y bien definidas, creando un contraste que evoca las rayas de una cebra. Este estilo, también conocido como mechas chunky, revive el espíritu de los años 90 pero con un giro moderno que se adapta a las preferencias actuales. A diferencia de técnicas como el balayage o el ombré, que buscan un acabado más sutil, las mechas ‘cebra’ destacan por su estructura marcada, ofreciendo una opción ideal para quienes buscan un cambio llamativo y estructurado.

Contrario a lo que se creía, esta técnica destaca las canas de manera estratégica, creando un contraste entre tonos oscuros y claros que no solo ilumina el cabello, sino que también suaviza los rasgos, proporcionando un marco favorecedor al rostro. El resultado es un estilo moderno y fresco que potencia la luminosidad natural del cabello. De acuerdo con Vogue México, esta técnica es sencilla de aplicar y transforma el cabello al añadir dimensión y profundidad. Aunque originalmente las mechas se asociaban con un público joven, hoy en día se adaptan a cualquier edad, siempre que se seleccionen los tonos adecuados.



El encanto de esta técnica reside en la capacidad de los tonos claros, como los plateados y blancos, para reflejar la luz. Este brillo natural no solo ilumina el rostro, sino que también minimiza las líneas de expresión y las sombras que pueden acentuar el paso del tiempo. Además, las mechas “cebra” generan un efecto tridimensional, evitando que el cabello luzca plano. La combinación de tonos, como castaños y rubios, aporta movimiento y profundidad, inyectando vitalidad al estilo. Según All Things Hair, no es necesario recurrir a un tinte uniforme para cubrir las canas; un juego de mechas bien equilibrado en tonos cálidos y fríos basta para suavizar su apariencia, transformándolas en un elemento estético que realza el look y aporta dinamismo.