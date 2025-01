Ángela Aguilar ha vuelto a deslumbrar en redes sociales con un impactante cambio de look que ha dejado a sus seguidores boquiabiertos. Después de un breve silencio en diciembre, la talentosa cantante apareció radiante junto a su esposo, Christian Nodal, mostrando una transformación que ha capturado la atención de todos. En un reciente video compartido en TikTok, se puede ver a Ángela disfrutando de la música junto a Nodal y amigos, interpretando "El Retrovisor", un tema que formará parte del próximo EP de Nodal, programado para lanzarse el 30 de enero. Lo que más sorprendió a los fans fue su nuevo estilo: un corte long bob que le llega por debajo de los hombros y un color castaño claro, contrastando con su habitual bob corto y oscuro. Aunque llevaba una gorra negra, muchos notaron el cambio significativo en su imagen.



La reacción de los seguidores no se hizo esperar; algunos elogiaron su nuevo look, comentando lo joven y hermosa que se ve: "¡Qué hermosa Ángela, se mira más joven!" y "Bellísima con el pelo largo". Sin embargo, también hubo quienes especularon sobre si se trataba de una peluca. Este cambio no solo ha generado alabanzas, sino también comparaciones con Cazzu, la expareja de Nodal, lo que añade un toque de controversia a su nueva imagen. Ángela Aguilar no solo ha reaparecido en el ojo público con un nuevo estilo atrevido, sino que también ha reavivado el interés por su música y su vida personal.