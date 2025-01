Ely Yutronic se ha posicionado nuevamente como un referente de estilo y tendencia para este verano 2025. La periodista chilena, radicada en Perú, vuelve a cautivar con su elección del color naranja, una tonalidad que se presenta como la más vibrante y energética de la temporada. Este bikini, además de ser sofisticado y elegante, refleja la alegría del sol y de la temporada estival, convirtiendo el color en el protagonista de las prendas de baño. Frente a esta pieza, los seguidores llenaron sus redes sociales de grandes elogios hacia la figura pública, siendo el más destacado: "¡Es una Barbie!" y "Hermosa", acompañados de emojis de corazones.



El naranja, junto con otros tonos como el coral y los estampados llamativos, es la paleta que dominará las playas y piscinas este año. Ely no solo se ha adelantado a las tendencias con su elección de color, sino que también reafirma su posición como experta en el estilo veraniego al compartir en redes sociales su look perfecto para el verano. Acompañada de sus amigas, quienes también lucen opciones igual de frescas y atrevidas, la figura pública demuestra que el color vibrante no solo es ideal para la temporada, sino que también refleja una actitud positiva y llena de energía, perfecta para quienes buscan brillar bajo el sol.