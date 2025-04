El abogado también se pronunció sobre los supuestos gestos de buena voluntad que Armonía 10 habría tenido con la viuda. “Si esta buena fe existe, por qué acaso no le abonaron ya el dinero a Carolina, por qué acaso no organizaron ya el concierto y le entregaron una suma de dinero, la empresa Armonía 10 no le ha dado un solo sol ni a Julia ni a su hijo hasta este momento y la gente cree que ellos están apoyando económicamente y no han recibido ningún apoyo hasta el momento”, concluyó visiblemente molesto.