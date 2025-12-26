CONFIRMADO | Horario de atención de Metro, Makro, Plaza Vea, Tottus y más supermercados hasta el 31 de diciembre

Durante las fiestas de fin de año , las cadenas suelen ajustar sus horarios o reducir sus jornadas habituales . Te mostramos los horarios.

Navidad ya pasó y los peruanos se alistan para despedir el 2025 con celebraciones, por lo que muchas familias aprovechan los días previos al feriado de Año Nuevo para hacer compras, ya sea para la cena o para recibir el 2026. Supermercados como Plaza Vea, Tottus, Metro y Makro se convierten en aliados clave, ajustando sus horarios de atención en todo el país.

Estas cadenas suelen modificar sus horarios habituales, ya sea ampliando o reduciendo sus jornadas, por lo que se recomienda a los clientes consultar previamente los horarios de cada local. Esta medida tiene como objetivo organizar el flujo de compradores y asegurar la disponibilidad de productos esenciales durante los días festivos.

Horarios en los supermercados hasta el 31 de diciembre

Tottus

Durante diciembre, Tottus ha establecido horarios especiales en sus tiendas para atender la demanda de fin de año. Del 26 al 31 de diciembre, el horario será de 8 a.m. a 9 p.m.

El supermercado permaneció cerrado el 25 de diciembre y también lo hará el 1 de enero, fechas en las que no habrá atención en ninguna de sus tiendas.

Metro

Metro tendrá un horario especial el miércoles 31 de diciembre, abriendo de 7:00 a.m. a 10:00 p.m. Las tiendas permanecerán cerradas el 25 de diciembre y el 1 de enero en todo el país.

Plaza Vea

El 31 de diciembre atenderá de 8:00 a.m. a 10:00 p.m. El 1 de enero, la atención será desde el mediodía hasta las 8:00 p.m., permitiendo que los clientes realicen compras durante la tarde del feriado.

Makro

Makro no atenderá el 1 de enero, mientras que el 31 de diciembre el horario será hasta las 8:00 p.m.

Wong

Wong abrirá sus puertas el miércoles 31 de diciembre desde las 7:00 a.m. hasta las 10:00 p.m., permitiendo a los clientes hacer compras previas al Año Nuevo durante toda la jornada.

El 1 de enero las tiendas permanecerán cerradas por el feriado nacional, reanudando su actividad al día siguiente en su horario habitual.

¿Es feriado el 31 de diciembre?