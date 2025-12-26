Los looks de las famosas peruanas en Navidad: de Natalie Vertiz y Luciana Fuster a Magaly Medina y másÚnete al canal de Whatsapp de Wapa
Esta Navidad, como en ocasiones anteriores, las influencers y figuras públicas peruanas volvieron a captar la atención de los amantes de la moda. Con looks glow, sofisticados y hasta comfy, celebraron con estilo y comodidad.
Desde Natalie Vértiz, Luciana Fuster, Susana Alvarado, Pia Copello hasta Magaly Medina, cada una sorprendió con sus atuendos. En Wapa.pe te contamos todos los detalles de sus looks navideños.
Así lucieron las figuras públicas peruanas esta Navidad 2025
Natalie Vértiz y hermanas (Mariana y Camila Vértiz)
Las hermanas Vértiz se reunieron y derrocharon estilo fashonista. Natalie apostó por un vestido largo fresco, color coral, con mangas 3/4 estilo globo, sofisticado y cómodo. Mariana eligió un vestido champagne de manga larga con cuello tipo tortuga, elegante y clásico. Camila, la menor, deslumbró con un romántico vestido blanco strapless, aportando un toque delicado y chic al conjunto familiar.
Luciana Fuster
La icónica Miss Grand Internacional 2023 brilló con un naked dress negro con forro beige, creando un efecto casi transparente que resaltaba su piel. Combinó el look con un labial rojo intenso y una coleta baja clásica, logrando un estilo elegante, moderno y audaz, que confirma su estatus de referente de tendencias en la moda peruana.
Tatiana Calmell y su novio Cristóbal de Col
Tati apostó por un conjunto de top y falda blanca con estampado de puntos negros, logrando un look divertido y sofisticado. Su novio, Cristóbal de Col, complementó con una camisa roja con detalles en blanco, aportando frescura y estilo. Juntos destacaron como pareja fashionista, equilibrando elegancia y originalidad en sus atuendos navideños.
