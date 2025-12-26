Wapa.pe
Baba Vanga y su profecía más aterradora para el 2026 que ha preocupado al mundo

Los looks de las famosas peruanas en Navidad: de Natalie Vertiz y Luciana Fuster a Magaly Medina y más

Esta Navidad 2025, los looks del espectáculo limeño robaron miradas: desde outfits llamativos y sobrios hasta pijamas con estilo.

    Los looks de las famosas peruanas en Navidad: de Natalie Vertiz y Luciana Fuster a Magaly Medina y más
    Los looks de las famosas peruanas en Navidad 2025 | Composición Wapa | Instagram
    Los looks de las famosas peruanas en Navidad: de Natalie Vertiz y Luciana Fuster a Magaly Medina y más

    Esta Navidad, como en ocasiones anteriores, las influencers y figuras públicas peruanas volvieron a captar la atención de los amantes de la moda. Con looks glow, sofisticados y hasta comfy, celebraron con estilo y comodidad.

    Desde Natalie Vértiz, Luciana Fuster, Susana Alvarado, Pia Copello hasta Magaly Medina, cada una sorprendió con sus atuendos. En Wapa.pe te contamos todos los detalles de sus looks navideños.

    Así lucieron las figuras públicas peruanas esta Navidad 2025

    Natalie Vértiz y hermanas (Mariana y Camila Vértiz)

    Las hermanas Vértiz se reunieron y derrocharon estilo fashonista. Natalie apostó por un vestido largo fresco, color coral, con mangas 3/4 estilo globo, sofisticado y cómodo. Mariana eligió un vestido champagne de manga larga con cuello tipo tortuga, elegante y clásico. Camila, la menor, deslumbró con un romántico vestido blanco strapless, aportando un toque delicado y chic al conjunto familiar.

    Luciana Fuster

    La icónica Miss Grand Internacional 2023 brilló con un naked dress negro con forro beige, creando un efecto casi transparente que resaltaba su piel. Combinó el look con un labial rojo intenso y una coleta baja clásica, logrando un estilo elegante, moderno y audaz, que confirma su estatus de referente de tendencias en la moda peruana.

    Tatiana Calmell y su novio Cristóbal de Col

    Tati apostó por un conjunto de top y falda blanca con estampado de puntos negros, logrando un look divertido y sofisticado. Su novio, Cristóbal de Col, complementó con una camisa roja con detalles en blanco, aportando frescura y estilo. Juntos destacaron como pareja fashionista, equilibrando elegancia y originalidad en sus atuendos navideños.

    Magaly Medina y su esposo Alfredo Zambrano

    Susana Alvarado

    María Pía Copello, sus hijos y su mamá

    Los looks de las famosas peruanas en Navidad: de Natalie Vertiz y Luciana Fuster a Magaly Medina y más
    Nycole Matheus

    Redactora web para la sección Moda y Belleza de la Revista Wapa. Bachiller en Comunicación y Periodismo por la Universidad Peruana de Ciencias Aplicadas (UPC), periodista, conductora y locutora. Interesada en temas relacionados al ámbito social, cultural y moda.

    Los looks de las famosas peruanas en Navidad: de Natalie Vertiz y Luciana Fuster a Magaly Medina y más

    ;