La Navidad es la ocasión perfecta para apostar por peinados que realcen la belleza natural del cabello ondulado. Entre cenas familiares, intercambios de regalos y fiestas elegantes, encontrar un look favorecedor y fácil de lograr marca la diferencia. Esta temporada, las ondas se llevan con un aire pulido pero relajado, combinando textura, brillo y pequeños detalles que elevan cualquier outfit festivo sin esfuerzo.

5 estilos elegantes para pelo ondulado que te harán lucir sofisticada

1. Ondas sueltas con raya al costado: Este peinado es ideal para cabello ondulado corto y mediano. Marca una raya profunda al costado para dar estructura al rostro, define las ondas con crema ligera y fija con spray suave. El resultado es un look elegante, natural y muy favorecedor para celebraciones navideñas.

2. Media coleta pulida: Perfecta para cabello ondulado mediano y largo. Alisa ligeramente la parte superior y recoge solo la mitad del cabello, dejando caer las ondas con libertad. Puedes añadir un lazo o hebilla discreta para un acabado festivo que equilibra sofisticación y frescura sin esfuerzo.

3. Moño bajo relajado: Este estilo funciona muy bien en melenas onduladas medianas y largas. Recoge el cabello a la altura de la nuca sin tensar demasiado, dejando algunos mechones sueltos al frente. Define las ondas con crema y obtendrás un peinado elegante, cómodo y con aire románto.

4. Peinado wet con ondas marcadas: Ideal para cabello ondulado corto o mediano. Aplica gel de acabado húmedo desde la raíz y marca las ondas con los dedos o peine de púas anchas. Este look aporta glamour instantáneo y es perfecto para cenas nocturnas o celebraciones navideñas más formales.

5. Trenza lateral suave: Recomendada para cabello ondulado mediano y largo. Realiza una trenza lateral sin apretar y abre ligeramente los mechones para dar volumen. Fija con spray ligero y deja algunos rizos sueltos. Es un peinado femenino, chic y perfecto para reuniones familiares navideñas.