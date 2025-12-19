5 peinados navideños para cabello ondulado que te harán lucir elegante y chic estas fiestasÚnete al canal de Whatsapp de Wapa
La Navidad es la ocasión perfecta para apostar por peinados que realcen la belleza natural del cabello ondulado. Entre cenas familiares, intercambios de regalos y fiestas elegantes, encontrar un look favorecedor y fácil de lograr marca la diferencia. Esta temporada, las ondas se llevan con un aire pulido pero relajado, combinando textura, brillo y pequeños detalles que elevan cualquier outfit festivo sin esfuerzo.
5 estilos elegantes para pelo ondulado que te harán lucir sofisticada
1. Ondas sueltas con raya al costado: Este peinado es ideal para cabello ondulado corto y mediano. Marca una raya profunda al costado para dar estructura al rostro, define las ondas con crema ligera y fija con spray suave. El resultado es un look elegante, natural y muy favorecedor para celebraciones navideñas.
2. Media coleta pulida: Perfecta para cabello ondulado mediano y largo. Alisa ligeramente la parte superior y recoge solo la mitad del cabello, dejando caer las ondas con libertad. Puedes añadir un lazo o hebilla discreta para un acabado festivo que equilibra sofisticación y frescura sin esfuerzo.
3. Moño bajo relajado: Este estilo funciona muy bien en melenas onduladas medianas y largas. Recoge el cabello a la altura de la nuca sin tensar demasiado, dejando algunos mechones sueltos al frente. Define las ondas con crema y obtendrás un peinado elegante, cómodo y con aire románto.
4. Peinado wet con ondas marcadas: Ideal para cabello ondulado corto o mediano. Aplica gel de acabado húmedo desde la raíz y marca las ondas con los dedos o peine de púas anchas. Este look aporta glamour instantáneo y es perfecto para cenas nocturnas o celebraciones navideñas más formales.
5. Trenza lateral suave: Recomendada para cabello ondulado mediano y largo. Realiza una trenza lateral sin apretar y abre ligeramente los mechones para dar volumen. Fija con spray ligero y deja algunos rizos sueltos. Es un peinado femenino, chic y perfecto para reuniones familiares navideñas.
- Tip final: prioriza productos ligeros que definan sin apelmazar y ajusta el estilo según el largo de tu cabello ondulado. Con estos peinados, tu look navideño quedará impecable.