Wapa.pe
icon_fbicon_instagramicon_tiktokicon_youtube
Magaly se rectifica tras amenaza de Melissa Paredes, pero lanza dardo: “La denunció por extorsión y chantaje”

Ni rojo ni blanco: el color tendencia 2026 para lucir esta Navidad y atraer prosperidad

La Navidad 2026 deja atrás el rojo y el blanco para dar paso a un color sofisticado que promete elegancia, modernidad y un poderoso mensaje de prosperidad.

 Únete al canal de Whatsapp de Wapa
    Ni rojo ni blanco: el color tendencia 2026 para lucir esta Navidad y atraer prosperidad
    Adiós a los clásicos: el color que conquista la Navidad y anticipa las tendencias de moda del 2026. | Composición Wapa
    Ni rojo ni blanco: el color tendencia 2026 para lucir esta Navidad y atraer prosperidad

    Cada temporada navideña trae rituales, símbolos y colores que se repiten casi de forma automática. Sin embargo, la moda siempre encuentra la manera de romper esquemas. Para esta Navidad 2025, las pasarelas, el street style y las predicciones de tendencia coinciden en algo claro: el verde esmeralda se convierte en el tono protagonista que desplaza al clásico rojo y al blanco tradicional, proyectando sofisticación, abundancia y un guiño directo al lujo consciente que marcará el 2026.

    wapa.pe

    LEER MÁS: ¡ALERTA MODA! Jeans en tendencia que te harán lucir un ‘booty’ como el de JLo

    El tono que dominará las fiestas y marcará el inicio de una nueva era 2026

    El verde esmeralda no llega por casualidad. Este tono profundo, elegante y vibrante se posiciona como el color clave de transición hacia el 2026, un año que la industria de la moda asocia con bienestar, estabilidad emocional y reconexión con lo esencial.

    En Navidad, el verde esmeralda simboliza renovación, prosperidad y equilibrio, valores que muchas personas buscan atraer al cerrar el año. Además, es un color versátil que favorece a distintos tonos de piel y funciona tanto en looks minimalistas como en estilismos más sofisticados.

    wapa.pe
    wapa.pe

    TAMBIÉN LEER: Casquete de crochet: Cómo stylear el accesorio que marcará tendencia en verano e invierno ¡must-have!

    Paso a paso: cómo armar un look navideño en verde esmeralda

    • El primer paso es elegir la prenda protagonista. Un vestido satinado, un blazer estructurado o una falda midi en verde esmeralda pueden ser el eje del outfit.
    • Luego, equilibra el look con neutros elegantes: dorado, nude, champagne o negro funcionan perfecto para accesorios y calzado.
    • En tercer lugar, apuesta por texturas que eleven el conjunto, como terciopelo, seda o telas con sutil brillo.
    • Finalmente, suma joyería delicada o metálica para reforzar el aire festivo sin sobrecargar.
    wapa.pe

    Consejos para que no falle en tu look de Nochebuena

    Evita combinar el verde esmeralda con demasiados colores intensos; la clave está en dejarlo brillar. Cuida el maquillaje: tonos cálidos en los ojos y labios naturales o vino suave armonizan mejor. Presta atención al fit, ya que un buen corte siempre eleva cualquier color. Por último, recuerda que la actitud es parte del look: el verde esmeralda transmite seguridad y elegancia, así que llévalo con confianza para cerrar la Navidad atrayendo estilo y prosperidad.

    SOBRE EL AUTOR:
    Ni rojo ni blanco: el color tendencia 2026 para lucir esta Navidad y atraer prosperidad
    Nycole Matheus

    Redactora web para la sección Moda y Belleza de la Revista Wapa. Bachiller en Comunicación y Periodismo por la Universidad Peruana de Ciencias Aplicadas (UPC), periodista, conductora y locutora. Interesada en temas relacionados al ámbito social, cultural y moda.

    Lo último en Wapa

    Un vestido y tres distintos estilos para lucirlo

    15 mejores iluminaciones para cabello oscuro que renovarán tu look

    Ofertas

    Cineplanet

    CINEPLANET: 2 entradas 2D + 2 bebidas grandes + Pop corn gigante. Lunes a Domingo

    PRECIO

    S/ 47.90
    Comprar

    La Bistecca

    ALMUERZO O CENA BUFFET + Postre + 1 Ice tea de Hierba luisa en sus 4 LOCALES

    PRECIO

    S/ 85.90
    Comprar

    Cinemark

    CINEMARK: Entrada 2D - opción a combo (Validación ONLINE o mostrando tu celular)

    PRECIO

    S/ 10.90
    Comprar

    Perulandia

    PERULANDIA: 1 Entrada +Vale de 30 soles + bosque encantado + piscinas + Perusaurus en Huachipa

    PRECIO

    S/ 49.90
    Comprar

    Lo Más Reciente

    Lo último

    Espectáculos

    Ocio

    Moda y belleza

    ;