¿Más días libres en 2026? Presentan propuesta de nuevo feriado y descanso opcional los sábados en Perú

En el 2026 se perfilan modificaciones en los días de descanso de los peruanos . Existe un dictamen que ya recibió el voto favorable del Pleno, además de un proyecto de ley que propone la creación del feriado nacional número 17.

El calendario de días feriados podría experimentar modificaciones en el 2026. Al igual que en años recientes, el Perú cuenta actualmente con 16 feriados nacionales que permiten el descanso tanto de trabajadores del sector público como del privado.

No obstante, para este 2026 se analizan algunas disposiciones que podrían alterar de manera significativa los feriados y días libres. Se trata de tres iniciativas distintas: una que ya cuenta con dictamen, otra que obtuvo votación favorable en el Pleno y una tercera correspondiente a un proyecto de ley que propone declarar el 13 de octubre como feriado nacional, lo que elevaría a 17 el número total de feriados en el país.

Uno de los dictámenes, aprobado en primera votación por el Pleno del Congreso, permitiría que los trabajadores que practican religiones que consideran el sábado como día de descanso puedan no laborar ese día y compensar posteriormente las horas no trabajadas. Para su entrada en vigencia solo resta una segunda votación.

Otra iniciativa, aprobada por la Comisión de Trabajo del Congreso, plantea que los feriados del 7 de junio, 23 de julio, 6 de agosto y 1 de noviembre se trasladen, de modo que el descanso se otorgue el lunes siguiente a la fecha en que caigan.

Finalmente, un proyecto de ley propone declarar feriado nacional el 13 de octubre, en conmemoración de la festividad del Señor Cautivo de Ayabaca, en Piura, lo que incrementaría a 17 el número de feriados a nivel nacional.

¿Un nuevo feriado nacional para el Perú?

“La presente ley tiene por objeto declarar feriado nacional no laborable el día 13 de octubre de cada año en conmemoración de la Festividad del Señor Cautivo de Ayabaca”, precisa la iniciativa legislativa.

La propuesta fue presentada por el congresista Idelso Manuel García Correa, del grupo parlamentario Alianza para el Progreso, y tiene como finalidad “promover la unidad nacional, así como fomentar el turismo y la reactivación económica en todo el Perú”.

Actualmente, esta fecha es considerada “feriado regional” únicamente en Piura, pero la iniciativa busca que su alcance se extienda a todo el territorio nacional. De aprobarse, el país pasaría de tener 16 a 17 feriados nacionales.

¿Se modificarán los días de descanso por feriados?

Hace algunas semanas, la Comisión de Trabajo aprobó un dictamen que propone trasladar el descanso de cuatro feriados. Esta medida no cambia la denominación de las fechas conmemorativas, pero sí modifica su carácter no laborable, trasladando el día de descanso al lunes siguiente. Los feriados incluidos en esta propuesta son: