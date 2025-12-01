Wapa.pe
ES OFICIAL | Doble pensión en diciembre para algunos jubilados de la ONP: Conoce quiénes accederán

ES OFICIAL | Calendario completo de los 16 feriados 2026 que te darán un día libre

Si un empleado trabaja en un día feriado y no se le otorga un descanso compensatorio, la CCL señala que puede acceder a un pago de hasta el triple de su remuneración regular.

    A poco más de un mes para que finalice el año, es momento de empezar a organizar las vacaciones, descansos y posibles viajes para el 2026. El calendario del próximo año incluirá 16 feriados nacionales, los cuales otorgarán días libres tanto a trabajadores del sector público como del privado. Estas fechas resultan ideales para planificar paseos, actividades recreativas o fines de semana largos, sin descuidar la productividad laboral.

    La Cámara de Comercio de Lima (CCL) sugiere revisar el calendario con anticipación y coordinar las labores para evitar afectar las responsabilidades del trabajo. También es clave distinguir entre feriado y día no laborable, ya que las obligaciones y el pago pueden variar según la categoría de cada fecha.

    DNI electrónico GRATIS del 1 al 3 de diciembre: revisa si calificas y dónde te toca tramitarlo

    Feriados nacionales 2026

    Los días oficiales de descanso para el 2026 serán:

    • Jueves 1 de enero: Año Nuevo
    • Jueves 2 de abril: Jueves Santo
    • Viernes 3 de abril: Viernes Santo
    • Viernes 1 de mayo: Día del Trabajo
    • Domingo 7 de junio: Batalla de Arica y Día de la Bandera
    • Lunes 29 de junio: San Pedro y San Pablo
    • Jueves 23 de julio: Día de la Fuerza Aérea del Perú
    • Martes 28 de julio: Fiestas Patrias
    • Miércoles 29 de julio: Fiestas Patrias
    • Jueves 6 de agosto: Batalla de Junín
    • Domingo 30 de agosto: Santa Rosa de Lima
    • Jueves 8 de octubre: Combate de Angamos
    • Domingo 1 de noviembre: Día de Todos los Santos
    • Martes 8 de diciembre: Inmaculada Concepción
    • Miércoles 9 de diciembre: Batalla de Ayacucho
    • Viernes 25 de diciembre: Navidad

    Remuneración por laborar en feriados 2026

    De acuerdo con la CCL, si un trabajador debe realizar labores en un día feriado por requerimientos de la empresa o por turnos, y no recibe un día de descanso compensatorio, tiene derecho a un pago equivalente al triple de su remuneración diaria. Esta suma incluye: el pago correspondiente al feriado, la remuneración por el día trabajado y un adicional del 100% del salario diario por haber laborado en esa fecha.

    No cumplir con este pago constituye una falta muy grave en materia laboral. Las multas varían según el tipo de empresa y pueden ir desde poco más de 1.000 soles hasta superar los 24.000, según datos de la agencia Andina.

    ;