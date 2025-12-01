ES OFICIAL | Calendario completo de los 16 feriados 2026 que te darán un día libre

ES OFICIAL | Calendario completo de los 16 feriados 2026 que te darán un día libreÚnete al canal de Whatsapp de Wapa
A poco más de un mes para que finalice el año, es momento de empezar a organizar las vacaciones, descansos y posibles viajes para el 2026. El calendario del próximo año incluirá 16 feriados nacionales, los cuales otorgarán días libres tanto a trabajadores del sector público como del privado. Estas fechas resultan ideales para planificar paseos, actividades recreativas o fines de semana largos, sin descuidar la productividad laboral.
La Cámara de Comercio de Lima (CCL) sugiere revisar el calendario con anticipación y coordinar las labores para evitar afectar las responsabilidades del trabajo. También es clave distinguir entre feriado y día no laborable, ya que las obligaciones y el pago pueden variar según la categoría de cada fecha.
Feriados nacionales 2026
Los días oficiales de descanso para el 2026 serán:
- Jueves 1 de enero: Año Nuevo
- Jueves 2 de abril: Jueves Santo
- Viernes 3 de abril: Viernes Santo
- Viernes 1 de mayo: Día del Trabajo
- Domingo 7 de junio: Batalla de Arica y Día de la Bandera
- Lunes 29 de junio: San Pedro y San Pablo
- Jueves 23 de julio: Día de la Fuerza Aérea del Perú
- Martes 28 de julio: Fiestas Patrias
- Miércoles 29 de julio: Fiestas Patrias
- Jueves 6 de agosto: Batalla de Junín
- Domingo 30 de agosto: Santa Rosa de Lima
- Jueves 8 de octubre: Combate de Angamos
- Domingo 1 de noviembre: Día de Todos los Santos
- Martes 8 de diciembre: Inmaculada Concepción
- Miércoles 9 de diciembre: Batalla de Ayacucho
- Viernes 25 de diciembre: Navidad
Remuneración por laborar en feriados 2026
De acuerdo con la CCL, si un trabajador debe realizar labores en un día feriado por requerimientos de la empresa o por turnos, y no recibe un día de descanso compensatorio, tiene derecho a un pago equivalente al triple de su remuneración diaria. Esta suma incluye: el pago correspondiente al feriado, la remuneración por el día trabajado y un adicional del 100% del salario diario por haber laborado en esa fecha.
No cumplir con este pago constituye una falta muy grave en materia laboral. Las multas varían según el tipo de empresa y pueden ir desde poco más de 1.000 soles hasta superar los 24.000, según datos de la agencia Andina.