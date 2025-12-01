ES OFICIAL | Calendario completo de los 16 feriados 2026 que te darán un día libre

Si un empleado trabaja en un día feriado y no se le otorga un descanso compensatorio, la CCL señala que puede acceder a un pago de hasta el triple de su remuneración regular.

A poco más de un mes para que finalice el año, es momento de empezar a organizar las vacaciones, descansos y posibles viajes para el 2026. El calendario del próximo año incluirá 16 feriados nacionales, los cuales otorgarán días libres tanto a trabajadores del sector público como del privado. Estas fechas resultan ideales para planificar paseos, actividades recreativas o fines de semana largos, sin descuidar la productividad laboral.

La Cámara de Comercio de Lima (CCL) sugiere revisar el calendario con anticipación y coordinar las labores para evitar afectar las responsabilidades del trabajo. También es clave distinguir entre feriado y día no laborable, ya que las obligaciones y el pago pueden variar según la categoría de cada fecha.

Feriados nacionales 2026

Los días oficiales de descanso para el 2026 serán:

Jueves 1 de enero: Año Nuevo

Jueves 2 de abril: Jueves Santo

Viernes 3 de abril: Viernes Santo

Viernes 1 de mayo: Día del Trabajo

Domingo 7 de junio: Batalla de Arica y Día de la Bandera

Lunes 29 de junio: San Pedro y San Pablo

Jueves 23 de julio: Día de la Fuerza Aérea del Perú

Martes 28 de julio: Fiestas Patrias

Miércoles 29 de julio: Fiestas Patrias

Jueves 6 de agosto: Batalla de Junín

Domingo 30 de agosto: Santa Rosa de Lima

Jueves 8 de octubre: Combate de Angamos

Domingo 1 de noviembre: Día de Todos los Santos

Martes 8 de diciembre: Inmaculada Concepción

Miércoles 9 de diciembre: Batalla de Ayacucho

Viernes 25 de diciembre: Navidad

Remuneración por laborar en feriados 2026

De acuerdo con la CCL, si un trabajador debe realizar labores en un día feriado por requerimientos de la empresa o por turnos, y no recibe un día de descanso compensatorio, tiene derecho a un pago equivalente al triple de su remuneración diaria. Esta suma incluye: el pago correspondiente al feriado, la remuneración por el día trabajado y un adicional del 100% del salario diario por haber laborado en esa fecha.