ES OFICIAL | Confirman aumentos para estos trabajadores de S/53 y S/100 más desde enero del 2026

A partir del 1 de enero , estos incrementos alcanzarán a los trabajadores de los distintos regímenes del Estado, con muy pocas excepciones.

La Ley del Presupuesto Público para 2026 ratificó los acuerdos alcanzados en 2025 entre el Poder Ejecutivo y los sindicatos de trabajadores de distintos sectores del Estado. Como se sabe, a lo largo del año se aprobaron diversas bonificaciones, algunas de carácter general —como los bonos por escolaridad y los aguinaldos— y otras específicas, como el bono de S/100.

Asimismo, se estableció un incremento salarial que entrará en vigencia desde enero para trabajadores de varios regímenes del sector público. A partir de 2026, algunos recibirán un aumento de S/53 y otros de S/100, de acuerdo con el siguiente detalle que en su momento dio a conocer Infobae Perú:

Decreto Legislativo N° 1057, CAS: aumento salarial de S/100.

aumento salarial de S/100. Ley N° 29709, Ley de la Carrera Especial Pública Penitenciaria: incremento de S/100.

incremento de S/100. Decreto Legislativo N° 728 del Gobierno Nacional y de los gobiernos regionales: aumento de S/53.

aumento de S/53. Decreto Legislativo N° 728 de los gobiernos locales: incremento de S/100 (cláusula once del convenio).

incremento de S/100 (cláusula once del convenio). Decreto Legislativo N° 276 de los gobiernos locales: aumento de S/100 (cláusula nueve del convenio).

aumento de S/100 (cláusula nueve del convenio). Ley N° 30057, Ley del Servicio Civil: incremento de S/53.

Aumento sector público

El aumento desde el 1 de enero

Por partes. En primer lugar, para los servidores comprendidos en el régimen del Decreto Legislativo 276, se aplicará un incremento de S/100 destinado a todos los trabajadores “que pertenecen al grupo ocupacional profesional, técnico y auxiliar, de los gobiernos locales”.

“Se autoriza al Ministerio de Economía y Finanzas para que, mediante decreto supremo refrendado por el Ministro de Economía y Finanzas, a propuesta de la Dirección General de Gestión Fiscal de los Recursos Humanos, apruebe el incremento denominado ‘Negociación colectiva centralizada 2025-2026”, precisa la norma.

Del mismo modo, el concepto “Negociación colectiva centralizada 2025-2026” tiene carácter remunerativo, es pensionable y sirve como base para el cálculo de los beneficios laborales correspondientes. Su aplicación rige desde el 1 de enero de 2026 y se paga únicamente hasta que la municipalidad implemente la estructura de ingresos del personal bajo el régimen del Decreto Legislativo 276, conforme a la normativa vigente. Este aumento se financia con cargo a los presupuestos institucionales de los gobiernos locales y sus organismos públicos descentralizados, sin requerir recursos adicionales del Tesoro Público.