La rectificación de solicitud AFP , en realidad se trata de una segunda solicitud habilitada solo para ciertos afiliados. Entérate quiénes pueden acceder a ella.

El retiro de fondos AFP continúa siendo una opción disponible en 2026 para miles de afiliados. Aunque muchos ya cobraron una UIT, o incluso completaron su retiro, aún existe un grupo que puede acceder hasta a 4 UIT, considerando el valor actualizado de este año. Esto permite retirar un monto máximo que alcanza los S/ 22.000. Además, se ha habilitado una alternativa poco conocida que está generando gran interés entre los afiliados y se trata de una supuesta rectificación de retiro de la AFP.

¿Quiénes pueden acceder a una nueva solicitud de retiro AFP?

Prima AFP precisó que esta alternativa está dirigida únicamente a los afiliados que, en su primer pedido de retiro, no alcanzaron el tope máximo permitido. Es decir, quienes solicitaron un monto menor a las 4 UIT vigentes en 2025 (S/ 21,400) y que, además, todavía cuentan con fondos disponibles en su cuenta individual.

La administradora explicó que, en estos casos, sí es posible presentar una nueva solicitud, siempre que el total acumulado no exceda el nuevo límite establecido para 2026, que asciende a S/ 22,000.

"Si el afiliado ingresó la solicitud de octavo retiro AFP y el monto total desembolsado fue menor a las 4 UIT vigentes en ese momento, es posible presentar una nueva solicitud, siempre que se tenga un saldo disponible en su cuenta", explicó Prima AFP.

¿Cómo se realizará el trámite y desde cuándo?

El procedimiento se llevará a cabo de forma completamente digital. A partir del jueves 8 de enero de 2026, desde las 8:00 a. m., los afiliados podrán ingresar a la Agencia Virtual de Prima AFP y seguir una ruta sencilla: acceder a “Mis trámites”, seleccionar la opción “Otros” y finalmente elegir “Segunda solicitud de retiro de hasta 4 UIT”.

Este trámite cuenta con un plazo ampliado. Aunque inicialmente la fecha límite era el 16 de enero, ahora los afiliados tendrán tiempo hasta el lunes 19 de enero de 2026 para completar su solicitud.

¿Cómo y cuándo se realizará el pago del dinero?

El desembolso del monto aprobado se efectuará en partes, con pagos de hasta 1 UIT por armada. El dinero será depositado en la misma cuenta bancaria que fue registrada durante la primera solicitud de retiro.

Asimismo, Prima AFP remarcó que es obligatorio mantener activa dicha cuenta bancaria hasta que se complete el pago total del monto solicitado, incluso si se trata de un caso de rectificación.

Aclaración sobre la llamada “rectificación de retiro AFP”

La administradora señaló que este procedimiento surge a raíz de la confusión generada en redes sociales, donde circularon versiones sobre un supuesto “retiro complementario” o una “rectificación de solicitud AFP”. En realidad, se trata de una segunda solicitud habilitada solo para ciertos afiliados.

Finalmente, aunque otras AFP también cuentan con mecanismos similares, Prima AFP enfatizó que este trámite solo aplica para quienes cumplen estrictamente con los requisitos establecidos por la Superintendencia de Banca, Seguros y AFP (SBS).

Segunda solicitud de AFP en Integra

Por su parte, el periodista Fernando Llanos se comunicó con una trabajadora de la AFP Integra y explicó el paso a paso para hacer la segunda solicitud. Para esto, el usuario podrá hacerlo mediante el correo electrónico oficial de Integra, call center o a través de la asistente virtual.