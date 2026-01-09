Wapa.pe
    Retiro AFP 2026: Revelan fecha de la ÚLTIMA OPORTUNIDAD para presentar tu solicitud

    Los afiliados que aún no han presentado su solicitud para acceder al octavo retiro de fondos de las AFP, que permite retirar hasta 4 Unidades Impositivas Tributarias (UIT) —equivalentes a 21,400 soles según el valor de 2025 y 22,000 soles considerando el monto fijado para 2026—, todavía cuentan con tres plazos para completar el trámite.

    El primer cronograma concluyó el 18 de noviembre, mientras que el segundo finalizó el 3 de diciembre.

    “Iniciamos el ingreso de las solicitudes el día 21 de octubre. Es un retiro voluntario y está vigente hasta el 18 de enero, para lo cual tenemos tres cronogramas”, declaró semanas atrás la gerente de operaciones de AFP Integra, Shirley Parodi, en Andina Canal Online.

    “Las personas deben verificar cuál es el último dígito de su Documento Nacional de Identidad (DNI) y considerar que el primer cronograma estuvo vigente desde el 21 de octubre hasta el 18 de noviembre. A partir del 19 de noviembre hasta el 3 de diciembre era un dígito por día. Y desde del 4 de diciembre hasta el 18 de enero es libre porque pueden entrar los dígitos en cualquier orden”, añadió.

    En su momento, el calendario para presentar la solicitud de retiro se organizó de la siguiente forma, según el último dígito del DNI:

    • 0: 21, 22 y 23 de octubre / 19 y 20 de noviembre
    • 1: 24 y 27 de octubre / 21 de noviembre
    • 2: 28 y 29 de octubre / 24 de noviembre
    • 3: 30 y 31 de octubre / 25 de noviembre
    • 4: 3 y 4 de noviembre / 26 de noviembre
    • 5: 5 y 6 de noviembre / 27 de noviembre
    • 6: 7 y 10 de noviembre / 28 de noviembre
    • 7: 11 y 12 de noviembre / 1 de diciembre
    • 8: 13 y 14 de noviembre / 2 de diciembre
    • 9: 17 y 18 de noviembre / 3 de diciembre

    Última fecha para el retiro de tu AFP

    Desde el 4 de diciembre hasta el 18 de enero, el ingreso de solicitudes quedó habilitado sin restricción por número de DNI.

    “La solicitud de retiro es un trámite gratuito, no hay ningún tipo de cobro para ejecutarlo. La AFP cumple con todas las normas de protección de datos y ciberseguridad”, precisó Shirley Parodi.

    Por su parte, la Asociación de AFP recordó que los afiliados que deseen verificar a qué administradora pertenecen pueden hacerlo mediante el enlace de la Superintendencia de Banca, Seguros y AFP, ingresando a servicios.sbs.gob.pe/serviciosenlinea y seleccionando la opción “Constancia de Afiliación AFP”.

    SOBRE EL AUTOR:
    Retiro AFP 2026: Revelan fecha de la ÚLTIMA OPORTUNIDAD para presentar tu solicitud
    Omar Moller

    Periodista especializado en actualidad, tendencias y entretenimiento. Editor web de Wapa.pe. Licenciado en Periodismo en la Universidad Jaime Bausate y Meza. Interesado en temas relacionados con farándula, celebridades, tendencias, coyuntura nacional, etc.

