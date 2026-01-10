Un sismo de magnitud 3.5 se registró a las 10:44 a.m., a 12 km al sur de Vito, Arequipa, Arequipa. El temblor de hoy, sábado 10 de enero de 2026, tuvo una profundidad de 37 km, según informó el Instituto Geofísico del Perú (IGP) vía X. Recuerda mantener siempre lista una mochila de emergencia para estar preparado ante cualquier desastre natural.