Sorteo de miembros de mesa Elecciones 2026: ONPE confirma fecha, quiénes participan y pago a recibir

A pocos meses de las Elecciones 2026, la ONPE programó el sorteo de miembros de mesa, un proceso clave donde miles de ciudadanos deberán estar atentos.

ONPE define fecha del sorteo de miembros de mesa 2026 y detalla quiénes participan y el pago que recibirán. | Composición Wapa

Con miras a los comicios generales de 2026, el proceso electoral empieza a activarse con pasos clave. Uno de ellos es el sorteo de miembros de mesa, mecanismo mediante el cual la ONPE selecciona a ciudadanos para garantizar el correcto desarrollo de la jornada electoral.

Con la fecha ya definida, es importante conocer quiénes pueden ser elegidos, qué funciones cumplirán y cuál será la compensación económica establecida para los seleccionados.

Miembros de mesa 2026: ¿cómo y cuándo se sortearán?

La ONPE llevará a cabo el sorteo de miembros de mesa para las Elecciones Generales 2026 el 29 de enero, dando paso a una etapa fundamental en la preparación del proceso electoral, previsto para el 12 de abril. En cada mesa de votación se designará a nueve personas, entre titulares y suplentes, una cifra mayor a la de elecciones anteriores, con el objetivo de asegurar la correcta instalación desde las 6:00 a. m. y el desarrollo ininterrumpido de la jornada hasta las 5:00 p. m.

Posteriormente, se difundirá una relación preliminar de seleccionados, quienes podrán presentar excusas o tachas debidamente sustentadas, como embarazo, enfermedad o condición médica certificada. La nómina final de miembros de mesa será publicada oficialmente el 11 de febrero.

¿Cómo saber si soy miembro de mesa?

La ONPE ha habilitado una plataforma en línea que permite a los ciudadanos consultar si han sido designados como miembros de mesa ingresando su número de DNI. Además, el portal brinda información sobre el local de votación, simuladores, actualizaciones normativas y resultados electorales en tiempo real.

La preparación de los miembros de mesa es obligatoria y ahora se extiende de 30 a 45 días, con capacitaciones presenciales y virtuales a través de “ONPE Educa”. Esta medida busca garantizar que los seleccionados estén correctamente instruidos para la instalación de mesas, atención a votantes, llenado de actas y manejo de incidencias, asegurando transparencia y legalidad.

¿Cuánto me pagan por ser miembro de mesa?

Como reconocimiento por su labor clave en las elecciones, cada miembro de mesa recibirá un pago equivalente al 3 % de la Unidad Impositiva Tributaria (UIT), que para 2026 será de S/ 165, ajustable según la UIT vigente.