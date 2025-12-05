Wapa.pe
ONPE busca egresados y universitarios para trabajar en las elecciones 2026: Estos son los requisitos para postular

La ONPE abrió 68 plazas en Lima con sueldos de hasta S/2.000. Revisa aquí los requisitos y todo lo que necesitas saber para postular.

    A pocos meses de las elecciones 2026 en Perú, programadas para el 12 de abril, millones de ciudadanos deberán elegir al próximo presidente entre 37 candidatos. En este contexto, la Oficina Nacional de Procesos Electorales (ONPE) lanzó una convocatoria laboral bajo la modalidad de locación de servicios.

    La oferta está dirigida a estudiantes técnicos o universitarios, egresados, bachilleres y titulados de todas las carreras. En este artículo, te presentamos todos los detalles sobre cómo postular y las vacantes disponibles.

    ¿Cuál es el sueldo mínimo y cuántas vacantes hay?

    La entidad reveló que cada uno de los puestos es para la ciudad de Lima. Las remuneraciones abarcan desde S/1.800 hasta S/2.000 soles, siendo un total de 68 vacantes disponibles.

    ¿Qué puestos están disponibles dentro de la convocatoria laboral de la ONPE?

    La oferta laboral de la ONPE cuenta con los siguientes puestos disponibles:

    Auxiliar técnico de punto de transmisión - ODPE Huaura (34 vacantes)

    • Estudiante técnico o universitario con mínimo un ciclo aprobado.
    • Recibirá un sueldo de S/2.000.
    • Tipo de contrato: locación de servicios.
    • Trabajará en Lima.
    Responsable de local de votación (Paletizador) - ODPE Huaura (34 vacantes)

    • Título universitario, bachiller, título técnico o egresado técnico.
    • Recibirá un sueldo de S/1.800.
    • Tipo de contrato: locación de servicios.
    • Trabajará en Lima.
    ¿Cómo postular a la convocatoria laboral?

    Las inscripciones estarán abiertas hasta el 18 de noviembre de 2025, de 10:00 a. m. a 11:00 p. m., o hasta completar las vacantes, teniendo como fecha límite el 2 de diciembre de 2025. Los interesados deben acceder al ENLACE, completar el registro y enviar copia del DNI junto con el CV documentado.

    El periodo de contratación es inmediato hasta el 2 de diciembre, y los pagos se harán según los días trabajados, por lo que se requiere disponibilidad inmediata en los distritos asignados a la ODPE Huaura.

