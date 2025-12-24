Wapa.pe
icon_fbicon_instagramicon_tiktokicon_youtube
Baba Vanga y su profecía más aterradora para el 2026 que ha preocupado al mundo

Ni árbol ni villancicos: el único país de Sudamérica que no celebra Navidad desde hace más de 100 años

¿Lo sabías? En Sudamérica existe un país que no celebra la Navidad.

 Únete al canal de Whatsapp de Wapa
    Ni árbol ni villancicos: el único país de Sudamérica que no celebra Navidad desde hace más de 100 años
    Ni árbol ni villancicos: el único país de Sudamérica que no celebra Navidad desde hace más de 100 años | Créditos: Composición Wapa | Fuente: Difusión
    Ni árbol ni villancicos: el único país de Sudamérica que no celebra Navidad desde hace más de 100 años

    Mientras gran parte del mundo se alista para celebrar la Navidad, no todos los países viven esta fecha de la misma manera. Aunque en varias naciones de Asia y Europa esta festividad no tiene un peso cultural o religioso significativo, en Sudamérica existe un caso particular: Uruguay, un país que dejó de reconocer oficialmente la Navidad hace más de un siglo. A continuación, te contamos cómo y por qué ocurrió este cambio.

    ¿Por qué Uruguay no celebra oficialmente la Navidad?

    Desde 1919, el Estado uruguayo decidió eliminar del calendario oficial los feriados de origen religioso. Esta medida incluyó fechas como Navidad, el Día de Reyes, la Semana Santa y el Día de la Virgen. Sin embargo, no se trató de una supresión total, sino de una modificación en la denominación de estas celebraciones:

    • Navidad pasó a llamarse Día de la Familia
    • Día de Reyes se transformó en el Día de los Niños
    • Semana Santa fue renombrada como Semana de Turismo
    • El Día de la Virgen se convirtió en el Día de las Playas
    wapa.pe

    PIEDES LEER: ¿Te toca trabajar el 25 de diciembre? Descubre cuánto deben pagarte en este feriado navideño

    Con estas decisiones, Uruguay reafirmó su carácter de Estado laico, optando por una postura de neutralidad frente a las creencias religiosas.

    ¿Entonces Uruguay no celebra Navidad? Sí, pero de otra forma

    A pesar de no figurar como una festividad religiosa oficial, la Navidad sigue presente en la vida cotidiana de los uruguayos. Durante el mes de diciembre, las ciudades se llenan de luces, árboles decorados, reuniones familiares y tradicionales panes dulces, muy similares a los festejos en otros países de la región.

    La diferencia radica en el enfoque institucional: para el Estado, se trata de una fecha de carácter familiar y social, no religioso. No obstante, los creyentes cristianos continúan asistiendo a misas y celebrando el nacimiento de Jesús, aunque sin el respaldo simbólico del calendario oficial.

    SOBRE EL AUTOR:
    Ni árbol ni villancicos: el único país de Sudamérica que no celebra Navidad desde hace más de 100 años
    Brenda Quiroz

    Coordinadora de Sección Web en la revista digital Wapa.pe. Especialista en redacción digital y SEO con más de 8 años de experiencia. Bachiller en periodismo por la Universidad Jaime Bausate y Meza con un diplomado en Marketing Digital por el instituto ISIL. Intereses: Periodista interesada en temas relacionados al espectáculo nacional e internacional, moda y deportes. Escribe desde: Lima Idiomas: Español e inglés

    Lo último en Wapa

    Baba Vanga y su profecía más aterradora para el 2026 que ha preocupado al mundo

    Navidad y bancos: conoce el horario de atención del BCP, Interbank, Scotiabank, Banco de la Nación y más este 24 y 25 de diciembre

    Senamhi lanza ALERTA ROJA por AIRE TÓXICO en Navidad: Estos son los distritos de Lima que serán afectados

    Las inquietantes profecías de Nostradamus para 2026 que hoy ponen en alerta al planeta

    La IA lo DECRETÓ: Las 5 carreras universitarias que nadie debería estudiar el 2026 porque no tendrían trabajo

    Lo más vistos en Ocio

    15 Animes para adultos que encuentras en Crunchyroll

    Ofertas

    Cineplanet

    CINEPLANET: 2 entradas 2D + 2 bebidas grandes + Pop corn gigante. Lunes a Domingo

    PRECIO

    S/ 47.90
    Comprar

    La Bistecca

    ALMUERZO O CENA BUFFET + Postre + 1 Ice tea de Hierba luisa en sus 4 LOCALES

    PRECIO

    S/ 85.90
    Comprar

    Cinemark

    CINEMARK: Entrada 2D - opción a combo (Validación ONLINE o mostrando tu celular)

    PRECIO

    S/ 10.90
    Comprar

    Perulandia

    PERULANDIA: 1 Entrada +Vale de 30 soles + bosque encantado + piscinas + Perusaurus en Huachipa

    PRECIO

    S/ 49.90
    Comprar

    Lo Más Reciente

    Lo último

    Espectáculos

    Ocio

    Moda y belleza

    ;