Ni árbol ni villancicos: el único país de Sudamérica que no celebra Navidad desde hace más de 100 años | Créditos: Composición Wapa | Fuente: Difusión

Mientras gran parte del mundo se alista para celebrar la Navidad, no todos los países viven esta fecha de la misma manera. Aunque en varias naciones de Asia y Europa esta festividad no tiene un peso cultural o religioso significativo, en Sudamérica existe un caso particular: Uruguay, un país que dejó de reconocer oficialmente la Navidad hace más de un siglo. A continuación, te contamos cómo y por qué ocurrió este cambio.

¿Por qué Uruguay no celebra oficialmente la Navidad?

Desde 1919, el Estado uruguayo decidió eliminar del calendario oficial los feriados de origen religioso. Esta medida incluyó fechas como Navidad, el Día de Reyes, la Semana Santa y el Día de la Virgen. Sin embargo, no se trató de una supresión total, sino de una modificación en la denominación de estas celebraciones:

Navidad pasó a llamarse Día de la Familia

Día de Reyes se transformó en el Día de los Niños

Semana Santa fue renombrada como Semana de Turismo

El Día de la Virgen se convirtió en el Día de las Playas

Con estas decisiones, Uruguay reafirmó su carácter de Estado laico, optando por una postura de neutralidad frente a las creencias religiosas.

¿Entonces Uruguay no celebra Navidad? Sí, pero de otra forma

A pesar de no figurar como una festividad religiosa oficial, la Navidad sigue presente en la vida cotidiana de los uruguayos. Durante el mes de diciembre, las ciudades se llenan de luces, árboles decorados, reuniones familiares y tradicionales panes dulces, muy similares a los festejos en otros países de la región.