Vidente Mossul hace macabro VATICINIO PARA LIMA por destructivo sismo: "Va a acontecer en este..."

El vidente Mossul advirtió sobre la probabilidad de un sismo de gran intensidad en Lima. En su participación en Astro Mood , emitió esta preocupante alerta.

El vidente Mossul llamó la atención al advertir sobre un presunto sismo de gran magnitud que afectaría a Lima. En el programa Astro Mood, afirmó haber tenido recientemente una visión que lo llevó a lanzar una alerta sobre un movimiento telúrico que, según indicó, ocurriría antes de que concluya marzo.

Sus declaraciones provocaron inquietud en redes sociales, sobre todo por las fechas concretas que mencionó y porque también incluyó a zonas del sur del país dentro de su anuncio.

La predicción de Mossul para Lima

Durante su intervención en Astro Mood, Mossul sostuvo que la advertencia surgió de forma inesperada y que la visión fue clara.

“Acuérdate de mí, lo acabo de tener como una visión que acaba de llegar porque recuerda que yo tengo un don de la videncia, va a haber un sismo muy fuerte que se va a acontecer en este mes”, manifestó en el espacio televisivo.

El vidente detalló que el supuesto movimiento ocurriría antes de finalizar marzo e incluso señaló un periodo específico.

“Así que antes de que se cierre el mes de marzo va a haber un sismo fuerte para Lima. Puede que sea a finales de mes o entre 20, 28 del mes de marzo, así que hay que tener mucho cuidado”, afirmó.

Tras difundirse sus palabras, numerosos usuarios reaccionaron en redes sociales, donde el tema generó debate y preocupación.

“¿Cuándo ocurrirá un gran terremoto en Perú?”: IGP responde

La preocupación por conocer la fecha exacta de un sismo de gran magnitud persiste con el paso del tiempo. En diversas ocasiones, Hernando Tavera, presidente del IGP, ha señalado: “la población a veces quiere saber con precisión cuándo va a ocurrir. Lamentablemente la ciencia no llega a ese nivel de información. Lo que la ciencia sí ha logrado es el camino hacia el pronóstico”.

Sus declaraciones reflejan los límites actuales de la tecnología para anticipar el momento preciso de un terremoto. No obstante, el IGP ha advertido que frente a la costa central existe una extensión superior a 300 kilómetros donde se viene acumulando energía suficiente como para generar un movimiento sísmico importante.