El temor al desabastecimiento de GNV crece ante la restricción del suministro impuesta por el Ministerio de Energía y Minas. Osinergmin reveló cuándo podría agotarse el combustible en Lima.

La preocupación crece entre miles de conductores en Lima ante un posible desabastecimiento de GNV. Las largas filas en los grifos se han vuelto una escena habitual luego de que se restringiera el suministro de gas natural a nivel nacional. En este contexto, el organismo regulador Osinergmin advirtió cuándo podría agotarse el combustible debido a la alta demanda. La alerta ha encendido las alarmas entre taxis y autos particulares que dependen de este recurso para movilizarse.

Osinergmin advierte que el GNV podría agotarse en Lima en cuestión de horas

La restricción en el suministro de gas natural dispuesta por el Ministerio de Energía y Minas generó largas filas de taxis y vehículos particulares en distintos grifos del país. Conductores buscan abastecerse ante el temor de que el combustible se agote, situación que además ha provocado un alza en los precios en diversos puntos de venta.

La situación se intensificó luego de que la empresa distribuidora Calidda informara que la comercialización de GNV para vehículos menores, como autos particulares y taxis, quedaba suspendida a nivel nacional. Esta medida ha incrementado la preocupación entre miles de conductores que dependen de este combustible para trabajar o movilizarse.

En medio de este panorama, Aurelio Ochoa, vicepresidente del Consejo Directivo de Osinergmin, advirtió que el abastecimiento disponible en los gasocentros de Lima podría agotarse en un corto plazo debido a la alta demanda registrada en las últimas horas. Durante la entrevista, Ochoa explicó que la disponibilidad de gas natural varía según la capacidad de almacenamiento de cada gasocentro, lo que explica las largas colas que se observan en algunos establecimientos de la capital.

“Cada gasocentro tiene diferentes capacidades de almacenamiento. Entonces hay unos que tienen más, otros menos. En uno vemos colas de diez cuadras, en otros hemos visto colas de dos cuadras. Eso más o menos le da una idea (...) de repente (el gas natural) se acaba mañana, pasado. No se sabe. Depende de la demanda porque todos están desesperados y todos llenan”, aseguró Ochoa a Infobae Perú.

¿Cuántos puntos de abastecimiento de GNV hay en Lima?

El representante de Osinergmin también señaló que actualmente quedan pocos puntos de abastecimiento con GNV en Lima, aunque evitó precisar una cifra exacta.