En una transmisión en vivo, Lino expresó su malestar por las críticas de Ricardo Morán sobre sus inasistencias, que afectaron su evaluación final.

    Participante de "Yo Soy" arremete contra el jurado tras ser eliminado.
    Tony Lino, recordado por imitar a Pedro Suárez-Vértiz en la tercera temporada de “Yo Soy”, rompió su silencio y arremetió contra el jurado del programa. El joven concursante se mostró inconforme con el trato que recibió durante su participación y aseguró que sus presentaciones no fueron valoradas con justicia, cuestionando además comentarios que, según afirmó, terminaron afectando su desempeño sobre el escenario.

    Imitador de Pedro Suárez-Vértiz es eliminado de competencia

    La noche del miércoles, el imitador del recordado rockero peruano afrontó la gala de eliminación junto a participantes que daban vida a Miguel Bosé, Amistades Peligrosas, Ca7riel y Paco Amoroso, Isabel Pantoja, Jowell & Randy, Laura Pausini, Michael Bublé y Bahiano.

    Tony eligió interpretar “Lo olvidé”, una balada emblemática de Suárez Vértiz que, pese a su ritmo pausado, exigía gran dominio escénico. Sin embargo, el jurado mostró dudas. Jely Reátegui comentó que fue "la presentación donde más tenso te he sentido" y que estuvo "ha estado con la energía incorrecta". Carlos Alcántara destacó su talento, aunque señaló imprecisiones. Ricardo Morán afirmó que "no basta" con el timbre y reveló sus inasistencias a ensayos. Finalmente, fue eliminado.

    Expone su molestia a través de un live de TikTok

    Más adelante, el joven artista realizó una transmisión en vivo en TikTok para pronunciarse sobre su salida del programa y dejó en claro su inconformidad con la decisión tomada en “Yo Soy”. Según explicó, su eliminación era algo que veía venir, pues aseguró que "comenzaron a hostigarme". Si bien aceptó haber quedado fuera de la competencia, cuestionó que se insinuara que todo se debió a su "indisciplina".

    "Manchan mi imagen, me dicen que soy indisciplinado, eso para mí fue bajo. Eso me molestó, me indignó, me hizo sentir mal. No la eliminación porque sí me la merecía, a mí me dolió la injusticia", expresó.

    De esta manera, Tony Lino dejó en claro su molestia por la forma en que se dio su salida y por los calificativos que, según afirmó, afectaron su reputación.

