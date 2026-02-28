En una transmisión en vivo, Lino expresó su malestar por las críticas de Ricardo Morán sobre sus inasistencias, que afectaron su evaluación final.

Tony Lino, recordado por imitar a Pedro Suárez-Vértiz en la tercera temporada de “Yo Soy”, rompió su silencio y arremetió contra el jurado del programa. El joven concursante se mostró inconforme con el trato que recibió durante su participación y aseguró que sus presentaciones no fueron valoradas con justicia, cuestionando además comentarios que, según afirmó, terminaron afectando su desempeño sobre el escenario.

Imitador de Pedro Suárez-Vértiz es eliminado de competencia

La noche del miércoles, el imitador del recordado rockero peruano afrontó la gala de eliminación junto a participantes que daban vida a Miguel Bosé, Amistades Peligrosas, Ca7riel y Paco Amoroso, Isabel Pantoja, Jowell & Randy, Laura Pausini, Michael Bublé y Bahiano.

Tony eligió interpretar “Lo olvidé”, una balada emblemática de Suárez Vértiz que, pese a su ritmo pausado, exigía gran dominio escénico. Sin embargo, el jurado mostró dudas. Jely Reátegui comentó que fue "la presentación donde más tenso te he sentido" y que estuvo "ha estado con la energía incorrecta". Carlos Alcántara destacó su talento, aunque señaló imprecisiones. Ricardo Morán afirmó que "no basta" con el timbre y reveló sus inasistencias a ensayos. Finalmente, fue eliminado.

Expone su molestia a través de un live de TikTok

Más adelante, el joven artista realizó una transmisión en vivo en TikTok para pronunciarse sobre su salida del programa y dejó en claro su inconformidad con la decisión tomada en “Yo Soy”. Según explicó, su eliminación era algo que veía venir, pues aseguró que "comenzaron a hostigarme". Si bien aceptó haber quedado fuera de la competencia, cuestionó que se insinuara que todo se debió a su "indisciplina".

"Manchan mi imagen, me dicen que soy indisciplinado, eso para mí fue bajo. Eso me molestó, me indignó, me hizo sentir mal. No la eliminación porque sí me la merecía, a mí me dolió la injusticia", expresó.