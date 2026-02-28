Wapa.pe
ES OFICIAL | Confirman postergación del AÑO ESCOLAR 2026 para esta región ante FENÓMENOS NATURALES

Influencer Francesca Montenegro es retirada de su emprendimiento de ropa por su socia: “Por respeto a Lizeth Marzano”

La influencer peruana fue separada oficialmente de su marca tras la polémica en redes por su postura frente al accidente que involucró a su expareja, Adrián Villar.

    Francesca Montenegro, influencer peruana y cofundadora de The Body Brand, fue retirada oficialmente de su propio emprendimiento en medio de la polémica por el caso Lizeth Marzano. La joven de 21 años, quien hasta hace poco destacaba en el mundo de la moda y redes sociales, quedó fuera de la marca luego de que su socia, Ángela Kubota, decidiera apartarla de la organización.

    Francesca Montenegro es retirada de su propio emprendimiento de ropa 

    La decisión se tomó tras la serie de cuestionamientos surgidos por el presunto encubrimiento a su pareja, Adrián Villar, quien es investigado por el atropello y fallecimiento de la deportista Lizeth Marzano. El anuncio fue difundido a través de un comunicado oficial en la cuenta de Instagram de The Body Brand.

    Ante los recientes acontecimientos y por respeto a Lizeth y a su familia, se ha decidido que Francesca Montenegro deje de formar parte de la organización a partir de la fecha. Esta decisión se adopta en un contexto sensible y que responde a un criterio de prudencia y consideración”, se lee en el comunicado.

    Asimismo, la marca reafirmó su compromiso con el respeto y la responsabilidad frente a su comunidad, señalando que actúa en coherencia con sus valores. El caso también motivó la intervención del Ministerio Público, que inició diligencias para esclarecer si existió apoyo de terceros en una eventual evasión de la justicia.

    Polémica por salida de socia fundadora

    La desvinculación de Montenegro de The Body Brand desató una ola de reacciones en redes sociales. Varios usuarios cuestionaron si era legal “retirar” a una socia fundadora y sugirieron que la decisión estaría orientada a proteger la imagen y las ventas de la marca.

    Frases como “¿Se despide a un socio? Nunca escuché esto”, “¿Un socio puede sacar a otro?”, y “Es solo para que sus ventas no caigan” se replicaron rápidamente en Instagram y TikTok, donde el tema se volvió viral en pocas horas.

    Agencia de influencers Collabs también separó a Francesca Montenegro

    Luego de que diversos medios difundieran imágenes en las que Francesca Montenegro aparece junto a su pareja, Adrián Villar, pocas horas después del atropello de Lizeth Marzano en un parque de San Isidro, la agencia Collabs se pronunció oficialmente para informar que la creadora de contenido ya no forma parte de su staff.

    “Ante los hechos de público conocimiento relacionados con la influencer Francesca Montenegro, Collabs informa lo siguiente: Francesca Montenegro no mantiene vínculo laboral vigente con nuestra agencia. Tras tomar conocimiento de los acontecimientos, se procedió a finalizar cualquier relación profesional de manera inmediata”, se lee en el documento.

