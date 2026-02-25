Marisel Linares no se PRESENTA a noticieros de Willax TV: ¿La despidieron o pidió licencia tras muerte de Lizeth Marzano?

Marisol Linares lleva varios días sin presentarse en Willax Noticias y Hechos en Willax desde el 18 de febrero, luego del atropello de su hijastro que le quitó la vida a la deportista Lizeth Marzano.

Marisel Linares no aparece desde del accidente que provocó su hijastro. | Composición Wapa

La repentina desaparición de la periodista Marisel Linares de la programación de Willax TV ha encendido las alarmas en el entorno mediático peruano. Su ausencia coincide con el momento más crítico del caso por el atropello que terminó con la vida de la deportista Lizeth Marzano, investigación que involucra directamente a su hijastro Adrián Villar. Desde entonces, el silencio tanto del canal como de la conductora ha alimentado especulaciones sobre su situación laboral y personal.

Silencio en pantalla: la ausencia que genera dudas en Willax

Hasta mediados de febrero, Linares mantenía una presencia constante en la señal informativa del canal. Formaba parte del equipo de conducción del noticiero matutino ‘Hechos en Willax’, junto a Gonzalo Iwasaki y Fernando Rumiche, y también aparecía en la edición estelar de Willax Noticias con Alvina Ruiz y Omar Ruiz de Somocurcio.

Sin embargo, desde el 18 de febrero dejó de aparecer en ambos espacios sin explicación oficial. A la fecha, 24 de febrero, no se ha producido ningún pronunciamiento público de la periodista ni del medio, lo que ha generado incertidumbre entre televidentes y seguidores del canal.

Las preguntas comenzaron a multiplicarse: ¿se trata de una licencia personal?, ¿una suspensión interna?, ¿o una decisión empresarial vinculada al escándalo mediático?

Video difundido aumenta la presión mediática

La controversia creció tras la emisión de imágenes en el programa de espectáculos ‘Magaly TV La Firme’. El avance mostró a Marisel Linares junto a su hijastro Adrián Villar pocas horas después del atropello que acabó con la vida de la campeona nacional de apnea Lizeth Marzano.

Las escenas, registradas alrededor de las 3:00 a.m. en un parque de San Isidro, muestran a ambos caminando visiblemente afectados. La difusión del material generó cuestionamientos porque contradiría la versión inicial de la periodista, quien había señalado que no sabía quién manejaba su vehículo la noche del accidente.

Según el programa, en el lugar también habrían estado otras personas cercanas al entorno familiar, entre ellas su pareja Rubén Villar y posiblemente la influencer Francesca Montenegro.

¿Separación del canal o decisión personal?

Ante la falta de información oficial, las versiones se han dividido. Algunos sostienen que el canal habría decidido apartarla temporalmente para evitar un impacto reputacional en medio de un caso de alta sensibilidad pública. Otros consideran que la propia periodista habría solicitado un tiempo fuera para enfrentar la situación familiar y legal.

En redes sociales, el debate se ha centrado en si la medida responde a criterios éticos periodísticos, presión mediática o simplemente una estrategia de contención de crisis.

Investigación fiscal y posibles consecuencias legales

El proceso judicial continúa avanzando y mantiene a la familia involucrada bajo escrutinio. Adrián Villar es investigado por homicidio culposo, omisión de socorro y fuga del lugar del accidente. Como parte de las medidas restrictivas, el Poder Judicial dictó nueve meses de impedimento de salida del país en su contra.

Por su parte, la familia de la víctima evalúa acciones legales adicionales que podrían incluir a Linares, al considerar que habría existido una posible interferencia en la identificación del conductor tras el accidente. El Ministerio Público incluso solicitó detención preliminar para ambos, aunque esta fue rechazada por cuestiones procedimentales relacionadas con los plazos.