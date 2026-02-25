El lamentable fallecimiento de la deportista Lizeth Marsano ha causado indignación en todo el país. Y es que el accionar de la justicia peruana da más preguntas que respuestas. Tras este accidente salen a la luz dos controversiales casos: El de Edu Saetttone y Melissa González Gagliuffi.

En la siguiente nota, recordaremos a las víctimas María Elena Coronado (69) y Christian Agustín Buitrón Aguirre (35) y Joseph Giancarlo Huashuayo Tenorio (28) quienes fallecieron en accidentes vehiculares y lamentablemente fallecieron. ¿Se hizo justicia?

Caso Edu Saettone

Durante la madrugada del 23 de agosto de 2012, Edu Saettone conducía su vehículo por la cuadra 37 de la avenida Benavides, en el distrito de Surco, cuando ocurrió un accidente que terminó en tragedia. El conductor perdió el control de su camioneta y una de las puertas laterales impactó contra una mujer que se encontraba esperando transporte público. La víctima, María Elena Coronado, de 69 años, permaneció cinco días en estado crítico hasta que finalmente falleció debido a un traumatismo encefalocraneano severo.

En su declaración ante la Policía, Saettone explicó que el incidente se produjo porque un bus de transporte público que iba delante de él frenó repentinamente para recoger pasajeros. Según su versión, esto lo obligó a detenerse de forma brusca para evitar una colisión, pero el pavimento mojado provocó que su vehículo patinara y terminara atropellando a la mujer. Sin embargo, esta explicación fue descartada posteriormente en la sentencia judicial.

El diario El Comercio reveló que en el fallo emitido por el 35° Juzgado Penal de Lima, donde se detalló que la condena contra Edu Saettone Arróspide por el delito de homicidio culposo se basó, principalmente, en que el conductor manejaba a una velocidad excesiva, aproximadamente 90 kilómetros por hora, antes del impacto. A ello se sumó un informe técnico de la Policía Nacional, que concluyó que el acusado circulaba a una velocidad inadecuada para la zona y para las condiciones climáticas de ese momento, ya que ese día se registraba llovizna.

Tras dos sentencias emitidas en 2014 y 2016, a comienzos de 2018 la Segunda Sala Penal Transitoria ordenó su ubicación y encarcelamiento por el delito de homicidio culposo en perjuicio de Coronado. La disposición establecía que debía cumplir cuatro años de prisión efectiva y pagar una reparación civil de 100 mil soles a los familiares de la víctima.

No obstante, luego de que la defensa apelara la decisión, la Sexta Sala Penal para Procesos con Reos Libres de la Corte Superior de Justicia de Lima resolvió en abril de ese mismo año modificar la sanción. Finalmente, se le impuso una pena de tres años de libertad condicional y el pago de 304 mil soles como indemnización a los deudos de la fallecida madre de familia.

Caso Melissa Gonzáles Gagliuffi

El 11 de octubre de 2019 se registró un trágico accidente en la cuadra nueve de la avenida Javier Prado Oeste, cuando una camioneta conducida por Melissa Gonzáles Gagliuffi impactó contra varias personas. Como consecuencia del choque, murieron Christian Agustín Buitrón Aguirre, de 35 años, y Joseph Giancarlo Huashuayo Tenorio, de 28. Además, Luis Vega Palacios y Vilma Gamarra Tambohuasco resultaron con lesiones.

En aquel momento, la División de Prevención e Investigación de Accidentes de Tránsito de la Policía concluyó que el vehículo superaba el límite permitido de 60 kilómetros por hora.

Luego del accidente, Gonzáles Gagliuffi fue detenida hasta el 13 de octubre, fecha en la que el fiscal Mario Concepción Barrón Cerna, de la Segunda Fiscalía Provincial Penal de San Isidro, dispuso su liberación. Sin embargo, el lunes 21 de octubre de ese mismo año, el Poder Judicial ordenó cuatro meses de prisión preventiva en su contra.

Durante una de las audiencias, la acusada expresó: “Lo lamento muchísimo. He sido educada en valores. Nunca voy a rehuir [a la justicia] porque mi vida está aquí. Mi imagen y mi esencia es lo que me interesa defender ahora”.

Dos meses más tarde, la Tercera Sala Penal para Reos en Cárcel de la Corte Superior de Justicia de Lima anuló la medida de prisión preventiva, lo que permitió que recuperara su libertad. Esta decisión generó indignación en los familiares de las víctimas. “Cuando le dieron 4 meses de prisión preventiva, allí nomás me di cuenta de que la justicia no estaba a favor de nosotros. El accidente fue el 11 de octubre y poco antes de Navidad la sueltan. Ellos pasaron felices la Navidad, ¿y nosotros?”, manifestó Fortunato Huashuayo, padre de Joseph.

En junio de 2022, el Poder Judicial condenó a Gonzáles Gagliuffi a seis años de prisión efectiva por los delitos de homicidio culposo agravado y lesiones culposas agravadas. No obstante, tras conocerse la sentencia, la mujer desapareció y pasó a ser considerada prófuga de la justicia. Incluso, el Ministerio del Interior la incluyó en el Programa de Recompensas, ofreciendo hasta 30 mil soles por información que permitiera ubicarla.

Posteriormente, el 16 de mayo de 2023, la condena fue modificada y se dispuso que cumpla vigilancia electrónica personal mediante el uso de un grillete electrónico. Según informó en su momento el Instituto Nacional Penitenciario (INPE), “La Quinta Sala Penal Liquidadora de la Corte Superior de Justicia de Lima […] había revocado la pena privativa de libertad de seis años con nueve meses y 18 días, variándola por la VEP por el mismo periodo”.