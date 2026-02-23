Familia de mujer que realizó la denuncia contra TikToker Valentino mostró las conversaciones que tuvo con la madre del integrante de EEG.

Valentino se encuentra en medio de una fuerte polémica luego de ser denunciado por presuntamente agredir físicamente a una joven en las afueras de una discoteca en Ventanilla, el pasado 14 de febrero. En un inicio, el tiktoker aseguró que él había sido la víctima de la situación e incluso afirmó que le robaron su celular; sin embargo, las cámaras de seguridad difundidas posteriormente mostrarían una escena distinta, donde se observa la violenta agresión contra la joven.

Madre de Valentino rompe su silencio tras denuncia

El caso fue dado a conocer en el programa Q’ Bochinche, conducido por Samuel Suárez y Ric La Torre, donde familiares de la denunciante presentaron pruebas del ataque. Mientras Valentino sostiene que actuó para defender a su hermano ante una supuesta amenaza, los videos mostrarían que él habría buscado directamente a la víctima y protagonizado la agresión, dejándola hospitalizada y con necesidad de una intervención quirúrgica.

Los parientes de la joven cuestionaron que, hasta el momento, el influencer no haya asumido responsabilidades económicas y continúe publicando contenido en redes sociales con normalidad. Según relataron, la madre del tiktoker ya tendría conocimiento de lo ocurrido y habría señalado que se harían cargo solo después de la operación, pero no de la totalidad de los gastos debido a limitaciones económicas.

“Él sabe, su mamá también sabe, yo tengo conocimiento de que la mamá que indica es que, después de su operación se va hacer responsable. Dijo que a su cevichería y a su casa estaba llegando la prensa y es falso. Están haciendo su vida normal, también dijeron a la mamá de la sobrina que ellos no van hacerse cargo de todos los gastos porque también son humildes (...) Dice que no cuentan con el dinero y tampoco tienen seguro”, expresó la cuñada de la víctima.

Asimismo, la familia desmintió que el negocio del influencer esté paralizado y pidió que muestre preocupación real por el estado de salud de la joven. También aseguraron que él habría reconocido haberla empujado y descartaron que haya sufrido agresiones, ya que los exámenes médicos no evidenciaron lesiones, salvo daños en sus uñas.