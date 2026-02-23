Wapa.pe
icon_fbicon_instagramicon_tiktokicon_youtube
¡Sin agua por 8 horas! Sedapal confirma corte de agua este 23 de febrero: revisa si tu distrito está afectado

Mamá de Valentino afirma que no pagarán los costos por agresión a joven que los denunció

Familia de mujer que realizó la denuncia contra TikToker Valentino mostró las conversaciones que tuvo con la madre del integrante de EEG.

 Únete al canal de Whatsapp de Wapa
    Mamá de Valentino afirma que no pagarán los costos por agresión a joven que los denunció
    Mamá de Valentino AFIRMA que no PAGARÁN los costos por 4GRESIÓN a joven que los denunció | Créditos: Composición Wapa | Fuente: Difusión
    Mamá de Valentino afirma que no pagarán los costos por agresión a joven que los denunció

    Valentino se encuentra en medio de una fuerte polémica luego de ser denunciado por presuntamente agredir físicamente a una joven en las afueras de una discoteca en Ventanilla, el pasado 14 de febrero. En un inicio, el tiktoker aseguró que él había sido la víctima de la situación e incluso afirmó que le robaron su celular; sin embargo, las cámaras de seguridad difundidas posteriormente mostrarían una escena distinta, donde se observa la violenta agresión contra la joven.

    Madre de Valentino rompe su silencio tras denuncia

    El caso fue dado a conocer en el programa Q’ Bochinche, conducido por Samuel Suárez y Ric La Torre, donde familiares de la denunciante presentaron pruebas del ataque. Mientras Valentino sostiene que actuó para defender a su hermano ante una supuesta amenaza, los videos mostrarían que él habría buscado directamente a la víctima y protagonizado la agresión, dejándola hospitalizada y con necesidad de una intervención quirúrgica.

    Los parientes de la joven cuestionaron que, hasta el momento, el influencer no haya asumido responsabilidades económicas y continúe publicando contenido en redes sociales con normalidad. Según relataron, la madre del tiktoker ya tendría conocimiento de lo ocurrido y habría señalado que se harían cargo solo después de la operación, pero no de la totalidad de los gastos debido a limitaciones económicas.

    wapa.pe

    PUEDES LEER: Valentino reaparece con sorpresivo look y responde a Gino Assereto sobre supuesto romance: “Soy la negada del Perú”

    “Él sabe, su mamá también sabe, yo tengo conocimiento de que la mamá que indica es que, después de su operación se va hacer responsable. Dijo que a su cevichería y a su casa estaba llegando la prensa y es falso. Están haciendo su vida normal, también dijeron a la mamá de la sobrina que ellos no van hacerse cargo de todos los gastos porque también son humildes (...) Dice que no cuentan con el dinero y tampoco tienen seguro”, expresó la cuñada de la víctima.

    Asimismo, la familia desmintió que el negocio del influencer esté paralizado y pidió que muestre preocupación real por el estado de salud de la joven. También aseguraron que él habría reconocido haberla empujado y descartaron que haya sufrido agresiones, ya que los exámenes médicos no evidenciaron lesiones, salvo daños en sus uñas.

    “Fuera de lo económico queremos que esté presente desde el día uno. En el live sale diciendo que ‘a la chica también le pegaron y le tiraron patadones’, pero no dice que él fue (...) Él ha querido que se sepa su versión y ha pensado que nosotras nos vamos a quedar calladas”, añadieron.

    SOBRE EL AUTOR:
    Mamá de Valentino afirma que no pagarán los costos por agresión a joven que los denunció
    Brenda Quiroz

    Coordinadora de Sección Web en la revista digital Wapa.pe. Especialista en redacción digital y SEO con más de 8 años de experiencia. Bachiller en periodismo por la Universidad Jaime Bausate y Meza con un diplomado en Marketing Digital por el instituto ISIL. Intereses: Periodista interesada en temas relacionados al espectáculo nacional e internacional, moda y deportes. Escribe desde: Lima Idiomas: Español e inglés

    Lo último en Wapa

    Maricielo Effio asombra al revelar su nuevo trabajo lejos del espectáculo peruano tras abandonar el país

    Alfredo Zambrano, esposo de Magaly, advirtió a Yaco Eskenazi de ampay: "Estoy con mi esposa acá"

    Hija de querido cantante peruano sorprende al anunciar relación amorosa con artista extranjera: “Vivan las novias”

    Mamá de Gino Assereto reaparece con sentido mensaje tras presunto ‘romance’ con el tiktoker Valentino: “Se tragó el miedo…”

    Tiktoker Valentino Palacios es 'expulsado' de su hogar por su mamá y abuela tras acalorada discusión: "Lárgate y no vuelvas..."

    Lo más vistos en Farándula

    ¡Conmovedor! Exponen el tierno deseo de la hija de Samahara y Youna que YA SE CUMPLIÓ: "Dios la escuchó"

    Laura Spoya reaparece tras delicada cirugía de columna por fuerte choque: “Mi curita para el corazón”

    Melissa Klug apoya que Samahara vuelva con Youna y desata reacciones: “El verla feliz me deja tranquila”

    Esta es la COSTOSA educación de Michaela, la hija de Mónica Zevallos que TRIUNFA en el extranjero

    Magaly Medina expone la verdad tras el romance entre Mayra Goñi y Ricardo Mendoza

    Lo Más Reciente

    Lo último

    Espectáculos

    Ocio

    Moda y belleza

    ;