Valentino impactó en un live con look emo tras la negativa de Gino Assereto y lanzó un mensaje que desató revuelo en redes.

¡Decide aclarar! Valentino Palacios, tiktoker, reapareció tras la polémica que lo vinculó con Gino Assereto. La controversia tomó fuerza luego de que el exchico reality publicara un comunicado negando cualquier romance. Lo que inició como una dinámica digital terminó generando debate en redes. En medio del revuelo, Valentino sorprendió con un cambio de look y un mensaje irónico, marcando distancia frente a las especulaciones.

Valentino responde tras comunicado de Gino Assereto

Luego del pronunciamiento de Gino Assereto, Valentino difundió diversos contenidos en sus redes vinculados al tema. El episodio que más destacó se dio durante un live en TikTok, donde apareció con estilo emo y una actitud teatral para abordar la controversia.

En plena transmisión, el influencer fue directo: "Solamente quiero decirles que nunca tuve una relación con Gino, soy la negada del Perú en estos momentos. El Jota se pasó de boca en decir lo que tenia que decir y generó eso. Me volví Emo congelé mis sentimientos", comentó entre risas y gestos exagerados.

El clip se volvió viral rápidamente y varios usuarios lo tomaron como una respuesta cargada de ironía frente a lo sucedido. Días antes, el creador de contenido también había compartido un video interpretando "Señor mentira" de Daniela Darcourt, poco después de las declaraciones de Gino.

Asimismo, Valentino publicó mensajes en sus historias que incrementaron la conversación. Primero escribió: "Ya no me vinculen con nadie, gracias", junto a un emoji llorando. Luego reemplazó el texto por otro aún más comentado: "Mejor solito", generando diversas reacciones y especulaciones entre sus seguidores.

Gino Assereto asegura que no hubo romance con Valentino

Gino Assereto decidió frenar las versiones que lo vinculaban sentimentalmente con el tiktoker Valentino Palacios. Mediante un comunicado en redes, el exchico reality aclaró que nunca existió una relación y que todo surgió como una broma que terminó desbordándose en la farándula.