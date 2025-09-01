Expareja de Paul Michael aparece y lanza fuerte dardo contra Pamela López tras indirectas: "Ponte a estudiar"Únete al canal de Whatsapp de Wapa
Sofía Delgado, ex de Paul Michael y madre de su hija, volvió a encender la polémica al pronunciarse en contra de Pamela López durante un en vivo en TikTok. Sus declaraciones fueron difundidas en Todo se filtra, donde cuestionó los intentos del salsero por presentar a su pequeña con la esposa de Christian Cueva. Delgado remarcó que no aprueba ese encuentro debido a la inestabilidad que percibe en dicha relación sentimental.
Sofía Delgado responde a Pamela López y rechaza vínculo con su hija
En una transmisión en redes sociales, Sofía Delgado dejó en claro que su hija no conocerá a Pamela López, señalando que la relación de Paul Michael carece de formalidad y compromiso. “¿Cómo quieres llevar a tu hija a conocer a alguien con quien no tienes algo estable?”, cuestionó. Además, afirmó que Pamela habría minimizado a su entorno con frases como: “Son gente que no conozco y no los conoceré nunca”.
La joven lanzó también un fuerte comentario que se viralizó: “Creo que la que se tiene que ubicar eres tú, porque no tiene coherencia lo que hablas. Así que agarra tu librito y estudia”. Sus declaraciones generaron amplio debate en plataformas como TikTok e Instagram, donde los usuarios opinaron sobre la actitud de ambas.
Paul Michael y Pamela López rechazan críticas, Sofía responde
Días antes de la respuesta de Sofía, Pamela López y Paul Michael aparecieron juntos en una transmisión para desmentir las afirmaciones de la joven. El cantante aseguró que se le impide ver a su hija y negó incumplir con la pensión alimentaria.
Sin embargo, Sofía Delgado afirmó contar con pruebas que comprometerían al salsero. En diálogo con Todo se filtra, señaló que Paul Michael se burlaría de Pamela López en privado, tal como lo habrían hecho antes Christian Cueva y personas de su entorno.