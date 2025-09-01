Sofía Delgado, madre de la hija de Paul Michae l, respondió en vivo a Pamela López y dejó claro que no permitirá que su pequeña la conozca.

Sofía Delgado, ex de Paul Michael y madre de su hija, volvió a encender la polémica al pronunciarse en contra de Pamela López durante un en vivo en TikTok. Sus declaraciones fueron difundidas en Todo se filtra, donde cuestionó los intentos del salsero por presentar a su pequeña con la esposa de Christian Cueva. Delgado remarcó que no aprueba ese encuentro debido a la inestabilidad que percibe en dicha relación sentimental.

Sofía Delgado responde a Pamela López y rechaza vínculo con su hija

En una transmisión en redes sociales, Sofía Delgado dejó en claro que su hija no conocerá a Pamela López, señalando que la relación de Paul Michael carece de formalidad y compromiso. “¿Cómo quieres llevar a tu hija a conocer a alguien con quien no tienes algo estable?”, cuestionó. Además, afirmó que Pamela habría minimizado a su entorno con frases como: “Son gente que no conozco y no los conoceré nunca”.

La joven lanzó también un fuerte comentario que se viralizó: “Creo que la que se tiene que ubicar eres tú, porque no tiene coherencia lo que hablas. Así que agarra tu librito y estudia”. Sus declaraciones generaron amplio debate en plataformas como TikTok e Instagram, donde los usuarios opinaron sobre la actitud de ambas.

Paul Michael y Pamela López rechazan críticas, Sofía responde

Días antes de la respuesta de Sofía, Pamela López y Paul Michael aparecieron juntos en una transmisión para desmentir las afirmaciones de la joven. El cantante aseguró que se le impide ver a su hija y negó incumplir con la pensión alimentaria.