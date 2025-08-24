Pamela López espera que Paul Michael le pida ser su novia frente a sus hijos: “Sería bonito”Únete al canal de Whatsapp de Wapa
Pamela López vive una etapa distinta en su vida personal y sentimental al lado de Paul Michael. Aunque ninguno de los dos ha confirmado públicamente su relación, ambos han mostrado señales de complicidad. La expareja de Christian Cueva confiesa que espera con ilusión el instante en que el cantante la oficialice como su novia, un momento que sueña se concrete frente a sus hijos para hacerlo aún más especial.
Anhela que Paul Michael la convierta en su novia ante sus hijos
Hace unos días, Pamela López estuvo en el programa ‘Ponte en la Cola’, donde compartió algunos aspectos de su vida y respondió a las críticas que suele recibir. En ese espacio, fue consultada sobre el momento en que sus hijos conocerán oficialmente la relación que mantiene con Paul Michael.
La influencer contó con entusiasmo que el joven cantante de 27 años ya ha comenzado a dar señales a sus pequeños para luego contarles que ambos se encuentran saliendo. Además, confesó que espera que el ‘Chalaquito’ le haga la propuesta formal de ser novios frente a su familia.
"Todavía no nos besamos, todavía es mi amigo. Él ya les ha dicho que le gusta una chica, que está cerca, les da pistas y ellos se emocionan con eso, pero el día que me pida formalmente delante de ellos, lo voy a decir ¿Por qué no? Sería bonito", comenta.
Pamela López defiende a Paul Michael tras fuertes críticas
En medio de la exposición mediática, Pamela López respondió a los cuestionamientos de la ex pareja de Paul Michael, quien lo acusó de incumplir con la pensión de su hija.
La influencer defendió al cantante y sostuvo que cumple con lo legal, resaltando que esos temas no afectan su relación: “Yo te voy a hablar lo que es Paul a mi vida, él ha llegado a sumar y no necesariamente tiene que ser económicamente, no tiene que ser todo dinero, ¿no? Mis temas van con el padre de mis hijos y a las personas que entorpezcan eso”.
López aclaró que los asuntos de manutención los trata solo con Christian Cueva, padre de sus tres hijos menores. Por su parte, Sofía Delgado, madre de la hija de Michael, lo criticó al declarar: “Está donde está la plata” y añadió: “Si no es buen padre con su propia hija, menos va a ser un buen padre o un buen padrastro”.