La influencer y el cantante mantienen su romance con discreción, pero Pamela López sueña con que él le pida ser su novia ante sus hijos.

Pamela López vive una etapa distinta en su vida personal y sentimental al lado de Paul Michael. Aunque ninguno de los dos ha confirmado públicamente su relación, ambos han mostrado señales de complicidad. La expareja de Christian Cueva confiesa que espera con ilusión el instante en que el cantante la oficialice como su novia, un momento que sueña se concrete frente a sus hijos para hacerlo aún más especial.

Anhela que Paul Michael la convierta en su novia ante sus hijos

Hace unos días, Pamela López estuvo en el programa ‘Ponte en la Cola’, donde compartió algunos aspectos de su vida y respondió a las críticas que suele recibir. En ese espacio, fue consultada sobre el momento en que sus hijos conocerán oficialmente la relación que mantiene con Paul Michael.

La influencer contó con entusiasmo que el joven cantante de 27 años ya ha comenzado a dar señales a sus pequeños para luego contarles que ambos se encuentran saliendo. Además, confesó que espera que el ‘Chalaquito’ le haga la propuesta formal de ser novios frente a su familia.

"Todavía no nos besamos, todavía es mi amigo. Él ya les ha dicho que le gusta una chica, que está cerca, les da pistas y ellos se emocionan con eso, pero el día que me pida formalmente delante de ellos, lo voy a decir ¿Por qué no? Sería bonito", comenta.

Pamela López defiende a Paul Michael tras fuertes críticas

En medio de la exposición mediática, Pamela López respondió a los cuestionamientos de la ex pareja de Paul Michael, quien lo acusó de incumplir con la pensión de su hija.

La influencer defendió al cantante y sostuvo que cumple con lo legal, resaltando que esos temas no afectan su relación: “Yo te voy a hablar lo que es Paul a mi vida, él ha llegado a sumar y no necesariamente tiene que ser económicamente, no tiene que ser todo dinero, ¿no? Mis temas van con el padre de mis hijos y a las personas que entorpezcan eso”.