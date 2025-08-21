Pamela López sorprendió al anunciar que logró conciliar con Christian Cueva tras más de un año separados . Esto fue lo que reveló sobre el acuerdo por sus hijos.

Pamela López, quien en varias ocasiones cuestionó los depósitos de Christian Cueva, sorprendió en el programa Ponte en la cola al revelar que finalmente logró llegar a un acuerdo con el futbolista. La noticia llega luego de más de un año de disputas y reclamos públicos.

Pamela López y Christian Cueva llegan a un acuerdo inesperado

La novia de Paul Michael confesó que, tras múltiples desencuentros, logró conciliar con el padre de sus tres hijos. Ricardo Rondón fue el encargado de confirmar que el martes 19 de agosto ambas partes firmaron un acuerdo que, según López, no tiene relación con un aumento de pensión, sino con otro tema prioritario.

"La conciliación se ha dado, gracias a Dios, en un ámbito privado, pero es la conciliación por un régimen de visitas, aclarando, por favor. El tema de alimentos, el tema de divorcio, el tema de violencia…", explicó la animadora de eventos, dejando claro que aún quedan asuntos por resolver.

Acuerdo de visitas en reserva

Aunque la noticia generó expectativa entre los seguidores del programa, Pamela López dejó en claro que no podrá dar más detalles sobre el régimen pactado con Christian Cueva.

"Ricardo, lastimosamente y la doctora lo sabe, nosotros no podemos decir nada, se va manejar en el ámbito privado, lo único que sí te puedo decir es que llegamos a un acuerdo gracias a Dios", comentó.

Pamela López y el reclamo por la pensión

Días antes de esta conciliación, López expuso públicamente que los 12 mil soles que recibe de Cueva no alcanzan para cubrir los gastos de sus pequeños. Ella detalló que 8 mil soles están destinados únicamente al colegio, dejando 4 mil para alimentación, vivienda y recreación.