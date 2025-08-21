Christian Cueva se encuentra en el centro de la polémica en Ecuador tras ser señalado de asistir a una supuesta fiesta de 18 horas tras la victoria de Emelec en la LigaPro.

Cueva es acusado de asistir a fiesta en Ecuador y él respondió | Composición: Wapa / Captura de pantalla

Christian Cueva vuelve a estar en el centro de la polémica en Ecuador tras ser vinculado a una supuesta fiesta que habría durado más de 18 horas. El jugador de Emelec fue señalado como uno de los protagonistas de una celebración privada que generó controversia en Guayaquil. Ante la ola de rumores, el ex de Pamela López salió al frente para defender su imagen. Con un comunicado oficial, negó rotundamente haber participado en el evento.

Christian Cueva rompe el silencio y niega escándalo de fiesta con mujeres y alcohol

Christian Cueva volvió a estar en el ojo de la tormenta en Ecuador tras ser mencionado en un supuesto fiestón de 18 horas organizado por jugadores de Emelec, después de la victoria contra Técnico Universitario por la LigaPro. Los rumores lo colocaban como protagonista de una celebración rodeada de “mujeres” y “alcohol”.

El mediocampista peruano decidió aclarar la situación y fue contundente. “He tenido conocimiento de la publicación realizada en su medio, de fecha 20 de agosto del presente año 2025, en la cual se menciona mi nombre, afectando mi reputación personal y profesional, así como también la imagen institucional del Club Sport Emelec, equipo al que represento con orgullo y responsabilidad”, expresó en un comunicado dirigido a un medio ecuatoriano.

El jugador no solo negó su participación, sino que también exigió una rectificación pública. “En virtud de lo anterior, solicito se retracten de lo publicado y presenten las disculpas correspondientes en un plazo máximo de 24 horas, utilizando los mismos medios de difusión en los que se emitió la información que vulnera mis derechos”, sentenció.

Finalmente, Cueva advirtió que no dudará en tomar acciones legales si no se corrige la información difundida. “De no atender este requerimiento, me veré en la obligación de iniciar las acciones legales pertinentes, para lo cual autorizo expresamente al abogado Josué Aquiles González Medina para que actúe en mi nombre y representación en todas las gestiones legales necesarias”, agregó el popular ‘Aladino’.

Christian Cueva vuelve a estar en el ojo de la polémica en Ecuador

El nombre de Christian Cueva reaparece en los titulares ecuatorianos tras ser vinculado a una supuesta fiesta descontrolada que, según algunos medios locales, se habría extendido por casi 18 horas después de la victoria de Emelec sobre Técnico Universitario en la LigaPro Ecuabet.

La reunión, de acuerdo con reportes de Guayaquil, se habría llevado a cabo en la casa de un jugador del ‘Bombillo’, dentro de la urbanización privada Ciudad Celeste, en Samborondón. Vecinos de la zona denunciaron que la celebración inició el domingo 17 de agosto en la noche y no terminó hasta la tarde del lunes 18, con música a todo volumen y cánticos que perturbaban la tranquilidad del lugar.

El diario Expreso de Ecuador detalló lo que se vivió en el inmueble: “Según residentes, la celebración incluyó música a alto volumen, consumo de alcohol y presencia de mujeres ajenas al club, generando un ambiente de descontrol que ha causado gran malestar”.