Madre de Suheyn Cipriani 'explota' tras revelaciones de su hija en 'El Valor de la Verdad'

¿Christian Cueva podría mandar a la CÁRCEL a Pamela López hasta por tres años? Este sería el insólito motivo

El enfrentamiento legal entre Christian Cueva y Pamela López se intensifica, con el futbolista exigiendo una retractación pública por acusaciones de su aún esposa.

    El conflicto entre Christian Cueva y Pamela López sigue creciendo y esta vez podría llegar a los tribunales. El futbolista, a través de su abogada, negó tajantemente las acusaciones en su contra y exigió una retractación pública. De no cumplirse, advirtió que presentará una querella por difamación. Esto pondría a la aún esposa del volante frente a una posible condena de hasta tres años de cárcel.

    Christian Cueva no se queda callado y tomaría drástica medida contra Pamela López

    El enfrentamiento entre Christian Cueva y Pamela López sigue escalando. Esta vez, fue la abogada del futbolista, Medaly Barrientos, quien se presentó en el programa Ponte en la cola para desmentir las recientes declaraciones de la aún esposa del volante, quien aseguró que su pareja habría intentado comunicarse con Paul Michael a través de un tercero.

    La defensa del jugador fue tajante al negar cualquier vínculo con dichas llamadas y reveló que ya enviaron una carta notarial exigiendo una retractación pública. De no cumplirse este pedido, la letrada adelantó que recurrirán a una querella por difamación, lo que podría traer consecuencias severas para la animadora de eventos.

    “Si la señora López persiste acusando a mi patrocinado de haber realizado esa llamada a través de terceros, lamentablemente, vamos a tener que tomar las acciones legales”, advirtió Barrientos frente a cámaras.

    Además, la abogada precisó cuál sería el mayor riesgo que enfrentaría Pamela López en este proceso legal. Ante la consulta, fue clara: “Tres años”, señaló, en referencia a la pena máxima que establece la legislación peruana por el delito de difamación.

    La abogada de Christian Cueva fue enfática al explicar por qué acudirán a instancias legales contra Pamela López. Según precisó, el verdadero problema no es solo la acusación, sino la ausencia de evidencias que respalden lo dicho por la aún esposa del jugador. “No podemos ir por la vida acusando sin pruebas, sin corroborar”, recalcó, advirtiendo que este tipo de declaraciones pueden afectar seriamente la reputación del seleccionado nacional.

    Pamela López ironiza tras depósito de Christian Cueva

    Pamela López volvió a encender la polémica en medio del enfrentamiento legal que mantiene con Christian Cueva. Esta vez, utilizó una transmisión en vivo para revelar que el futbolista finalmente depositó la pensión de sus hijos, aunque no dejó pasar la oportunidad de lanzar una fuerte ironía.

    La aún esposa del volante contó que acudió al Banco de la Nación y se topó con una inesperada noticia: el ingreso de 12 mil soles para sus tres pequeños. Sin embargo, la sorpresa vino acompañada de sarcasmo. “El día de hoy, me fui al Banco de la Nación y ¿Qué creen? ¡Oh, sorpresa! Llegó Navidad, se acerca el Día del Niño. Hoy depositaron la pensión de mis hijos, los 12 mil soles. Sí, hoy. Hoy había plata. No sé realmente qué día lo depositaron, pero hoy estaban los 12 mil soles”, señaló.

    No obstante, López remarcó que la cifra no es suficiente para cubrir las necesidades de sus hijos y detalló cómo se distribuye el monto. “De los cuales 8 mil soles van para la pensión del colegio de mis tres hijos, ¿cuánto queda?, cuatro mil soles y con eso hay que pagar mantenimiento. Y antes que me olvide, hoy cortaron el Internet, el cable”, añadió.

    Lorena Meneses

    Periodista especializada en espectáculos nacional e internacional. Licenciada en Periodismo en la Universidad Católica Andrés Bello. Redactora en Wapa. Interesada en temas relacionados con farándula y celebridades.

