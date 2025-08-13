Wapa.pe
Romina responde contundente tras denuncia de Angie: “No entraré en dimes y diretes, esto se verá por lo legal”

Madre de Suheyn Cipriani 'explota' tras revelaciones de su hija en 'El Valor de la Verdad': "¡No, dime por qué!"

La madre de Suheyn Cipriani se mostró furiosa tras las impactantes revelaciones de su hija en 'El Valor de la Verdad' sobre abuso en su infancia.

    Madre de Suheyn Cipriani reacciona tras sus revelaciones en 'EVDLV' | Composición: Wapa / Captura de pantalla
    ¡Enfureció! La madre de Suheyn Cipriani reaccionó tras las declaraciones de su hija en 'El Valor de la Verdad'. En un adelanto del programa 'Amor y Fuego', la progenitora de la exreina de belleza se mostró muy afectada luego de que su hija revelara en televisión nacional haber sufrido violencia y abuso sexual cuando era una niña en manos de su padrastro.

    "¡Noooo puede ser! Dime ¿por qué? Si he mantenido a esa muchacha, me he fajado por ellos, ¿Por qué? Dime ¿por qué?", dice furiosa en el adelanto de 'Amor y Fuego' que se emitirá este miércoles 13 de agosto a partir de las 2:00 p.m.

    VER MÁS: Gisela Valcárcel reúne a su familia y revela su última voluntad antes de su muerte: "No quiero cámaras en mi entierro"

    El estremecedor testimonio de Suheyn Cipriani que dejó sin palabras a su padre en pleno programa

    Durante su participación en 'El Valor de la Verdad', Suheyn Cipriani reveló uno de los episodios más dolorosos de su vida: contó que, cuando tenía apenas siete años, sufrió abuso por parte de la pareja de su madre. Lo más impactante es que su padre, presente en el set, se enteró de lo ocurrido en ese preciso momento.

    “Sí (fue) a los siete años. Vivíamos juntos, pero él me hizo creer que teníamos una relación, que me quería mucho, yo crecí creyendo que tenía la culpa”, expresó la exreina de belleza, respondiendo a la pregunta de Beto Ortiz sobre si había sido víctima de abuso.

    La modelo relató que, tras el hecho, decidió contárselo a su madre; sin embargo, esta prefirió creer en su pareja, quien solo se alejó de la casa durante algunos meses antes de regresar.

    Entre lágrimas, Suheyn recordó que, en medio de ese ambiente, su madre llegó a acusarla de estar “endemoniada”, motivo por el que a los once años decidió irse a vivir con sus abuelos paternos.

    TE INTERESA: Usuarios arremeten contra Ricardo Morán por impedir que concursante de 'Yo Soy' agradezca a Dios

    SOBRE EL AUTOR:
    Lorena Meneses

    Periodista especializada en espectáculos nacional e internacional. Licenciada en Periodismo en la Universidad Católica Andrés Bello. Redactora en Wapa. Interesada en temas relacionados con farándula y celebridades.

