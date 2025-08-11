Suheyn Cipriani, expareja de César Vega, sorprendió en El valor de la verdad al pedir que su padre abandonara el set tras ganar 5 mil soles. Su padre había asistido como invitado, pero ella interrumpió la grabación para solicitar su retiro. La inesperada petición dejó al público y a los presentes intrigados sobre el verdadero motivo detrás de su decisión.

Suheyn Cipriani pide que retiren a su padre del set de El valor de la verdad

En su participación en El valor de la verdad, Suheyn Cipriani impactó al público al revelar que sufrió violencia sexual de su padrastro cuando tenía solo siete años. Contó además que, al enterarse, su madre la golpeó violentamente. El conmovedor relato provocó una fuerte reacción en su padre, quien estaba presente como invitado. Al escuchar la confesión por primera vez, él rompió en llanto y se mostró visiblemente alterado. Ante la situación, la modelo decidió interrumpir el programa para acercarse y abrazarlo con afecto, buscando reconfortarlo en medio del doloroso momento que ambos compartían frente a las cámaras.

Cuando estaba por referirse a las agresiones de César Vega, la modelo sorprendió con un pedido inesperado: solicitó que su padre abandonara el set. Explicó que temía que él se viera profundamente afectado por lo que estaba a punto de revelar y que, además, sus declaraciones podrían colocarlo en el centro de la polémica por no haber hecho nada en su momento, según su percepción. Este momento inesperado interrumpió la conversación y generó gran tensión en el ambiente, dejando a todos los presentes impactados.

"Ella no se da cuenta porque todavía tiene esa inocencia, esa nobleza, esa credibilidad, es algo que cuando era niña debí darme cuenta y estar más presente, pero aveces los padres nos enfocados en que no le falta nada y le faltas tú y no es culpa de ella, es culpa mía. Pero ahora grande no, ahora soy yo y voy a estar siempre, como lo estoy desde hace un tiempo atrás", dijo él en medio de lágrimas expresando su sentir.

Tras lamentar las indignantes actitudes del cantante, su hija solicitó al programa que retiraran a su padre de la lista de invitados. Ella no imaginó cuánto podrían afectarle sus revelaciones, al punto de hacerlo llorar en plena televisión nacional. Ante esta situación, y movida por el deseo de protegerlo, decidió intervenir para evitar que siguiera exponiéndose a un momento tan doloroso y perjudicial para su imagen y bienestar emocional frente a la audiencia.