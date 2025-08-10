Giancarlo Cossio, mánager de Milett , sugirió una posible boda con Tinelli tras señales que han despertado gran expectativa entre sus seguidores.

Milett Figueroa regresó a Perú hace algunas semanas y nuevamente captó la atención de los medios de espectáculos. En esta ocasión, la ex chica reality sorprendió a más de uno al lucir un anillo de compromiso que generó rumores sobre una posible boda con el empresario argentino Marcelo Tinelli.

¿Milett Figueroa y Marcelo Tinelli están listos para casarse?

Durante una entrevista en el podcast 'Por no decirlo', conducido por su amigo y mánager amigo Giancarlo Cossio junto a Israel Dreyfus, Milett reveló detalles de su vida personal. La modelo estuvo acompañada por Fiorella Alzamora, quien no dudó en comentar sobre el brillante anillo de diamantes que llevaba en su mano izquierda.

"¡Me está doliendo esa luz, Dios mío! Esto es precioso", expresó Fiorella. A lo que Milett respondió sonriendo: "Son detalles de amor".

Al ser consultado sobre la posibilidad de matrimonio con Tinelli, que se encuentra en Miami, Giancarlo Cossio evitó confirmar o negar, pero dejó la puerta abierta con una broma durante una entrevista con Trome.

"No puedo decir nada porque me mata, pero lo que se vio, es... (Si hay boda, ¿estarás de invitado?). Soy uno de sus mejores amigos, obvio. Si fuese así, estaría en primera fila", declaró.

Aunque Milett evita hablar directamente sobre un matrimonio, no oculta su felicidad. En distintas entrevistas ha expresado sentirse amada y respetada, mientras que Tinelli ha compartido mensajes románticos en sus redes sociales, confirmando que la relación sigue fuerte a pesar de la distancia.

Milett Figueroa se hizo retoques estéticos en Perú

Además de cumplir con sus compromisos profesionales en Perú, Milett aprovechó para cuidar su apariencia. La modelo visitó un reconocido centro estético, famoso por atender a figuras como Melissa Klug y Darinka Ramírez, donde se realizó un tratamiento facial.