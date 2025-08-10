Dayanita arremete contra congresistas que usaron su nombre masculino en reconocimiento: “Quizá son unos burros”

Dayanita , la actriz cómica, mostró su incomodidad luego de que en su reconocimiento del Congreso figurara su nombre masculino: Max Orlando Sifuentes Arana.

¡SALIÓ A HABLAR! Dayanita se pronunció en el programa ‘Esta Noche’ sobre el diploma de reconocimiento entregado por el Congreso de la República, donde, en lugar de su nombre artístico, figuraba su nombre masculino, Max Orlando Sifuentes Arana. La situación generó su incomodidad y reabrió el debate sobre el respeto a la identidad de género, pues el reconocimiento era por su labor artística, pero no reflejaba cómo es conocida por el público.

“¿Cómo tomas un reconocimiento que dice Max Orlando? Porque en ningún momento dice Dayanita", le consultó la Chola Chabuca. La humorista trató de explicar la situación señalando: “Ante la sociedad, mientras que todavía no hagas el trámite de cambio de género, no te van a poder reconocer”.

A esto, Ernesto Pimentel respondió subrayando que, tratándose de un diploma, pudieron haber colocado el nombre artístico “Dayanita”, que es como el público la conoce. “Ellos podrían haber reconocido quién tú eres”, comentó.

En ese momento, la exintegrante de ‘JB en ATV’ no dudó en lanzar una dura frase contra los legisladores. “Quizá son unos burros los congresistas por no haber hecho bien las cosas, pero en realidad yo veo la foto, me sorprendo”, expresó.

Dayanita comentó que todavía no comprende por qué fue distinguida por el Congreso. A principios de julio, el congresista Waldemar Cerrón, miembro de Perú Libre, le otorgó la distinción por su trayectoria artística y su “impacto positivo en el arte y la cultura”.