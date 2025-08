Dayanita reapareció en redes sociales en medio de una de las etapas más difíciles de su vida. Con lágrimas en los ojos, la actriz cómica compartió el complicado momento personal que atraviesa, tanto a nivel emocional como económico. Sus seguidores fueron testigos de una revelación inesperada sobre su presente, generando gran preocupación entre sus fanáticos.

Dayanita se quiebra en vivo y revela la difícil etapa que atraviesa

Dayanita sorprendió a sus seguidores al aparecer en una transmisión en vivo, visiblemente afectada por la situación emocional y económica que enfrenta. La actriz cómica no pudo contener el llanto al reconocer que varias decisiones de su pasado la han llevado al momento actual, y expresó su profundo pesar por todo lo ocurrido.

“A veces me arrepiento de todo lo que hice, me arrepiento de todo, yo quiero pedir perdón de todo lo que ha pasado, a veces yo no entiendo... la gente lo único que hace es insultarme, a veces no quiero seguir con todo esto”, manifestó con la voz entrecortada.

Durante la transmisión, también reveló que ya no puede solventar los gastos del departamento que compartía con su familia en Lima, por lo que ahora vive en condiciones muy distintas, dentro del circo donde trabaja, en la ciudad de Chepén.

“Mira ahora cómo estoy viviendo, acá arrinconada. Estoy en un circo trabajando, no me avergüenzo de lo que hago, pero eso me pasa por confiar mucho en las personas, a veces me arrepiento de todo...”, señaló entre lágrimas, dejando ver el lado más vulnerable de su presente.

Dayanita rompe en llanto y pide ayuda económica

En medio de su difícil situación personal, Dayanita reveló que las decisiones que tomó en el pasado la han llevado a vivir una etapa complicada, y que aún sufre por la traición de personas en las que confió.

“Extraño mucho a mi papá, solo estoy con algunos compañeros, amigos, que me acompañan acá. Me arrepiento de dejar muchas cosas... estoy aquí en Chepén, tratando de salir adelante, a veces la gente no cree en lo que yo hago, la gente piensa que me sigo portando mal, no, ahora lo que hago es respetar muchas cosas en los circos...”, señaló Dayanita con evidente nostalgia.

Según reveló, no solo enfrenta críticas constantes, sino que incluso ha recibido llamadas cargadas de insultos, lo que ha afectado su estado anímico. Aun así, sigue luchando por sacar adelante su circo y ha pedido el respaldo del público.