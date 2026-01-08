Wapa.pe
Minedu confirma modificación en las vacaciones escolares a nivel nacional y lanza el cronograma oficial de este 2026

ES OFICIAL | Sedapal confirma aumento de tarifa de agua desde este mes: ¿Quiénes serán los afectados?

Sunass indicó que el aumento alcanzará tanto a usuarios residenciales como a los no domiciliarios, y precisó que sus efectos se reflejarán en los recibos a partir de febrero.

    La Superintendencia Nacional de Servicios de Saneamiento (Sunass) ratificó el aumento en las tarifas de agua potable y alcantarillado en Lima y Callao, el cual rige desde enero de 2026. Esta disposición forma parte de un proceso regulatorio que fue aprobado el año anterior.

    La entidad precisó que los efectos de este ajuste se empezarán a notar en los recibos a partir de febrero.

    De acuerdo con Sunass, los hogares con un consumo promedio de 16 metros cúbicos mensuales registrarán un incremento cercano a S/ 7.70 en su facturación mensual. En el caso del sector residencial, el reajuste alcanza el 12 %, mientras que para los usuarios estatales, comerciales e industriales el aumento puede llegar hasta el 20 %.

    Sunass reforzará la supervisión del servicio

    El organismo regulador señaló que este incremento tarifario debe traducirse en mejoras comprobables en la calidad del servicio. Por ello, anunció que fortalecerá las acciones de fiscalización para asegurar que los ingresos adicionales se destinen correctamente y generen beneficios reales para los usuarios.

    Sociedad Nacional de Industria critica incremento en la tarifa de Sedapal

    La Sociedad Nacional de Industrias (SNI), a través de su Comité de Usuarios de Agua Industrial, expresó su rechazo al reciente incremento de las tarifas de agua anunciado por Sedapal. El pronunciamiento fue realizado por su presidente, Rolando Piskulich, quien cuestionó la decisión al considerar que no existe sustento técnico ni económico que respalde el aumento aplicado al servicio.

    En declaraciones a Canal N, Piskulich calificó el alza como “desproporcionada” y recordó que la inflación registrada en 2025 fue de solo 1.5%. Bajo ese contexto, sostuvo que el ajuste tarifario no guarda relación con el comportamiento de la economía ni con indicadores que justifiquen un incremento de esa naturaleza para los usuarios, especialmente para el sector industrial.

    El representante del gremio señaló que este tipo de decisiones terminan afectando directamente a las empresas, que deben asumir mayores costos operativos, y advirtió que ello puede tener un impacto más amplio en la economía, al trasladarse eventualmente al consumidor final.

