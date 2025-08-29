La Sunass informó que Sedapal obtendría ingresos adicionales de S/33,5 millones mensuales , los cuales deberán destinarse a nuevas inversiones y a optimizar el servicio de agua y saneamiento.

El aumento en la tarifa del agua es inevitable. Este tema viene siendo debatido desde la aprobación del Decreto Legislativo 1620 en diciembre de 2023. Actualmente, ya se estarían definiendo los montos adicionales que los usuarios deberán asumir.

En el marco de esta normativa, la Superintendencia Nacional de Servicios de Saneamiento (Sunass) dio a conocer la propuesta de ajuste tarifario para los clientes de Sedapal, la cual fue aprobada en sesión de su Consejo Directivo.

De acuerdo con esta propuesta, en Lima y Callao, donde Sedapal atiende a más de 2,8 millones de usuarios domésticos, el alza promedio sería de S/7,70 para quienes consumen 16 metros cúbicos de agua. “Por ejemplo, una familia en situación de vulnerabilidad va a pasar de pagar S/60,20 a S/67,90. En el caso de una familia no pobre, pasará de S/69,90 a S/76,90 a partir del próximo año”, precisó Sunass.

Medida responde al Decreto Legislativo 1620

Es importante recordar que hacia fines de 2023 se promulgó el Decreto Legislativo 1620, el cual modifica el Decreto Legislativo 1280, que establece la Ley Marco de la Gestión y Prestación de los Servicios de Saneamiento. Según explicó la Sunass, esta norma generaba un riesgo de injerencia por parte del Ministerio de Vivienda en la fijación de tarifas de agua, lo que comprometía la autonomía del regulador y derivaba en un alza en los precios.

A la vez, la Ley del Servicio Universal del Agua Potable y Saneamiento, contenida en dicho decreto y su reglamento, ordena que todas las empresas prestadoras del país revisen sus tarifas antes de diciembre de 2025, lo que incluye a Sedapal.

En ese momento, la entonces ministra de Vivienda, Construcción y Saneamiento, Hania Pérez de Cuéllar, ya había manifestado que las tarifas vigentes en el Perú no reflejaban el costo real del servicio.

En ese sentido, Sunass detalla que en Lima y Callao se prevén incrementos de hasta S/7,70 en promedio para quienes consuman 16 m³. Como ejemplos, se mencionan:

Para una familia vulnerable, el pago subiría de S/60,20 a S/67,90, lo que representa uno de los mayores aumentos.

En el caso de una familia no pobre, el recibo pasaría de S/69,90 a S/76,90, es decir, un incremento de S/7,00.