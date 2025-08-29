Wapa.pe
icon_fbicon_instagramicon_tiktokicon_youtube
ES OFICIAL | Esta es la importante noticia para todos los que esperan el retiro AFP 2025

ES OFICIAL | Tarifa de agua subirá este 2026 y así aumentará tu recibo de Sedapal

La Sunass informó que Sedapal obtendría ingresos adicionales de S/33,5 millones mensuales, los cuales deberán destinarse a nuevas inversiones y a optimizar el servicio de agua y saneamiento.

 Únete al canal de Whatsapp de Wapa
    ES OFICIAL | Tarifa de agua subirá este 2026 y así aumentará tu recibo de Sedapal
    Tarifa de agua subirá este 2026 y así aumentará tu recibo de Sedapal
    ES OFICIAL | Tarifa de agua subirá este 2026 y así aumentará tu recibo de Sedapal

    El aumento en la tarifa del agua es inevitable. Este tema viene siendo debatido desde la aprobación del Decreto Legislativo 1620 en diciembre de 2023. Actualmente, ya se estarían definiendo los montos adicionales que los usuarios deberán asumir.

    En el marco de esta normativa, la Superintendencia Nacional de Servicios de Saneamiento (Sunass) dio a conocer la propuesta de ajuste tarifario para los clientes de Sedapal, la cual fue aprobada en sesión de su Consejo Directivo.

    wapa.pe

    LEE MÁS: ES OFICIAL | Revelan lo peor que te puede pasar por no pagar una deuda en Perú y 'estar' en Infocorp

    De acuerdo con esta propuesta, en Lima y Callao, donde Sedapal atiende a más de 2,8 millones de usuarios domésticos, el alza promedio sería de S/7,70 para quienes consumen 16 metros cúbicos de agua. “Por ejemplo, una familia en situación de vulnerabilidad va a pasar de pagar S/60,20 a S/67,90. En el caso de una familia no pobre, pasará de S/69,90 a S/76,90 a partir del próximo año”, precisó Sunass.

    Medida responde al Decreto Legislativo 1620

    Es importante recordar que hacia fines de 2023 se promulgó el Decreto Legislativo 1620, el cual modifica el Decreto Legislativo 1280, que establece la Ley Marco de la Gestión y Prestación de los Servicios de Saneamiento. Según explicó la Sunass, esta norma generaba un riesgo de injerencia por parte del Ministerio de Vivienda en la fijación de tarifas de agua, lo que comprometía la autonomía del regulador y derivaba en un alza en los precios.

    A la vez, la Ley del Servicio Universal del Agua Potable y Saneamiento, contenida en dicho decreto y su reglamento, ordena que todas las empresas prestadoras del país revisen sus tarifas antes de diciembre de 2025, lo que incluye a Sedapal.

    En ese momento, la entonces ministra de Vivienda, Construcción y Saneamiento, Hania Pérez de Cuéllar, ya había manifestado que las tarifas vigentes en el Perú no reflejaban el costo real del servicio.

    En ese sentido, Sunass detalla que en Lima y Callao se prevén incrementos de hasta S/7,70 en promedio para quienes consuman 16 m³. Como ejemplos, se mencionan:

    Para una familia vulnerable, el pago subiría de S/60,20 a S/67,90, lo que representa uno de los mayores aumentos.

    En el caso de una familia no pobre, el recibo pasaría de S/69,90 a S/76,90, es decir, un incremento de S/7,00.

    Tal como indica Sunass, los hogares en situación de vulnerabilidad serían los más afectados por este ajuste. Se estima que las nuevas tarifas entren en vigor a partir del 2026.

    SOBRE EL AUTOR:
    ES OFICIAL | Tarifa de agua subirá este 2026 y así aumentará tu recibo de Sedapal
    Omar Moller

    Periodista especializado en actualidad, tendencias y entretenimiento. Editor web de Wapa.pe. Licenciado en Periodismo en la Universidad Jaime Bausate y Meza. Interesado en temas relacionados con farándula, celebridades, tendencias, coyuntura nacional, etc.

    Lo último en Wapa

    Santa Rosa de Lima: Ingresa gratis al Castillo de Chancay por el feriado ¿Quiénes podrán ingresar?

    Conoce qué debes hacer si el banco vende tu deuda por falta de pago este 2025: Todo cambiará y debes prepararte

    ES OFICIAL | Revelan lo peor que te puede pasar por no pagar una deuda en Perú y 'estar' en Infocorp

    ES OFICIAL | Tarifa de agua subirá este 2026 y así aumentará tu recibo de Sedapal

    ES OFICIAL | Declaran feriado el 1 de septiembre en Perú: Conoce quienes tendrán día libre

    Ofertas

    Cineplanet

    CINEPLANET: 2 entradas 2D + 2 bebidas grandes + Pop corn gigante. Lunes a Domingo

    PRECIO

    S/ 52.90
    Comprar

    CIRCO ATLANTIKA

    CIRCO DE AGUA ATLANTIKA 2025: del 26 de Junio hasta el 31 de Agosto en la Explanada Costa 21 - San Miguel

    PRECIO

    S/ 39.00
    Comprar

    CIRCO DE LAS ESTRELLAS

    CIRCO DE LAS ESTRELLAS 2025: del 17 Julio al 31 Agosto en el Parque de las Leyendas - San Miguel

    PRECIO

    S/ 17.90
    Comprar

    CIRCO MONTECARLO

    CIRCO MONTECARLO 2025: hasta el 07 de Septiembre en Circuito Militar - Jesús Maria

    PRECIO

    S/ 17.00
    Comprar

    Lo Más Reciente

    Lo último

    Espectáculos

    Ocio

    Moda y belleza

    ;