Un delicado caso judicial ha generado indignación y cuestionamientos sobre el uso fraudulento de identidades digitales. Una mujer de más de 80 años, identificada como Aurora Nélida Ortega Villarrubia, enfrenta nueve meses de prisión preventiva en el penal de Ancón II, luego de ser vinculada a una investigación por extorsión en San Juan de Miraflores, pese a que su familia sostiene que fue víctima del robo de su identidad.

La adulta mayor, quien padece cáncer y otras enfermedades crónicas, fue detenida durante un operativo policial en su domicilio y trasladada a la Depincri de Surco, donde se le informó que figuraba como titular de una cuenta de Yape presuntamente usada para recibir depósitos de actividades ilícitas.

Familia denuncia que la cuenta digital fue abierta sin autorización

Los hijos de Aurora Ortega aseguran que ella nunca creó ni utilizó la cuenta de Yape que hoy la incrimina. Según explicaron a Panamericana Televisión, los movimientos registrados —S/ 10, S/ 500, S/ 498 y S/ 198— no guardan relación con redes de extorsión ni con montos propios de una organización criminal.

De acuerdo con la versión familiar, la cuenta fue abierta el 16 de septiembre de 2024 y, posteriormente, el 13 de julio de 2025, se habría generado incluso una cuenta en dólares. Sin embargo, los datos vinculados no pertenecerían a la adulta mayor. El número telefónico figura a nombre de una persona extranjera de nacionalidad cubana y el correo electrónico tampoco coincide con el de la investigada.

Durante la intervención, la mujer autorizó de manera voluntaria la revisión de su celular en presencia de fiscales y policías. El acta policial indica que no se encontró ninguna aplicación bancaria, ni correos electrónicos, mensajes, llamadas o contactos vinculados a transacciones financieras o a supuestos integrantes de una banda delictiva.

Condición de salud y dependencia tecnológica agravan el caso

Los familiares recalcaron que Aurora Ortega no maneja tecnología ni aplicaciones financieras y que depende completamente de terceros para el uso del teléfono celular. A pesar de ello, tras siete días de detención preliminar en la Depincri de Monterrico, fue enviada al penal de Ancón II para su clasificación penitenciaria.

La situación resulta aún más preocupante por su estado de salud. La mujer recibe tratamiento oncológico en el Instituto Nacional de Enfermedades Neoplásicas (INEN) y también sufre artrosis y otros padecimientos propios de su edad. La defensa cuestiona que no se haya considerado su arraigo familiar ni su vulnerabilidad, asegurando que no representa riesgo de fuga. Por ello, solicitan que el proceso continúe bajo comparecencia restringida o arresto domiciliario.

Pronunciamientos del MIMP y Banco Pichincha

Ante la conmoción pública, el Ministerio de la Mujer y Poblaciones Vulnerables (MIMP) emitió un comunicado en su cuenta de X, informando que viene realizando coordinaciones con el Poder Judicial para garantizar el debido proceso. Además, indicó que se comunicó con el INPE para permitir el ingreso de un equipo de psicólogos que brinde contención emocional a la adulta mayor.

Por su parte, el Banco Pichincha precisó a La República que, en relación al caso de Aurora Nélida Ortega Villarrubia, “no se ha identificado ninguna vulneración en los canales digitales”. Asimismo, aclaró que la apertura de la cuenta se realizó siguiendo “los mecanismos de verificación de identidad, biometría facial y prueba de vida”.