Chamanes peruanos realizaron un ritual frente al Pacífico con hojas de coca, calaveras e incienso, prediciendo la caída de Maduro , , la salud de Trump y las elecciones en Perú.

Un grupo de chamanes y curanderos peruanos predijeron recientemente que el dictador venezolano, Nicolás Maduro, dejaría el poder en 2026, debido a la tensión existente con Estados Unidos, y que, por ello, Donald Trump saldría favorecido en ese conflicto.

Un total de once chamanes, provenientes de distintas regiones de Perú, se reunieron en Lima para llevar a cabo un ritual de predicciones para el 2026 en el acantilado de la playa La Herradura, frente al océano Pacífico. Durante la ceremonia se realizaron ofrendas con el fin de que "se presente un buen año" para la humanidad.

Chamanes peruanos anunciaron la caída de Nicolás Maduro este 2026

Con el apoyo de plantas sagradas como la Ayahuasca y el San Pedro, los chamanes afirmaron haber visualizado el futuro de líderes implicados en graves conflictos globales, como Maduro y Trump.

El chamán Cleofé Sedano, del departamento amazónico de Loreto, señaló que, junto a sus colegas, observó que "va a haber problemas muy fuertes entre Maduro y Donald Trump" y que Estados Unidos sería el vencedor de ese conflicto, porque "este año (2026) prácticamente se retira Maduro" del poder.

"Eso es lo que hemos visto, y que viene preparado de hace años", agregó, subrayando que Estados Unidos "va a entrar de todas maneras a Venezuela", como una supuesta solución a la crisis política y humanitaria del país.

La salud de Donald Trump corre riesgo

Los chamanes indicaron que Trump presenta "mucha ansiedad", pero enfatizaron que el ritual también se realizó para ayudarlo a "limpiarse" y para que, junto a otros líderes mundiales, puedan reflexionar sobre la humanidad y dejar de lado los conflictos.

"Estados Unidos debería prepararse porque Donald Trump caerá gravemente enfermo", proclamó Juan de Dios García mientras esparcía flores sobre la arena.

Brujos peruanos compartieron su visión sobre las elecciones generales de abril en Perú