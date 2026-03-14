Cati Caballero asombró a sus seguidores de Instagram al revelar que su hija está esperando un bebé.

Cati Caballero revela ILUSIONADA el EMBARAZO de su hija: “Vamos a ser abuelos” | Crédtios: Difusión | Fuente: Composición Wapa

Cati Caballero revela ILUSIONADA el EMBARAZO de su hija: “Vamos a ser abuelos” | Crédtios: Difusión | Fuente: Composición Wapa

La exmodelo Cati Caballero sorprendió a sus seguidores al compartir un momento muy especial en sus redes sociales. Aunque suele mantener su vida personal con mucha discreción, esta vez decidió revelar con gran emoción que pronto se convertirá en abuela por primera vez gracias al embarazo de su hija mayor, Ale Feldmuth.

Cati Caballero se muestra emocionada al anunciar que su hija está embarazada

Mediante su cuenta oficial de Instagram, la recordada figura pública reaccionó a la publicación realizada por su primogénita, quien anunció que está esperando un bebé junto a su esposo Emi Cantú. El anuncio generó múltiples comentarios entre los seguidores de la familia.

En sus historias, la empresaria peruana acompañó la imagen con un emotivo mensaje en el que expresó la alegría que siente por la llegada de un nuevo integrante a su familia. Incluso, confesó que se encuentra muy ilusionada con la idea de convertirse en abuela por primera vez.

“Oficialmente ya lo puedo compartir: Vamos a ser abuelos y nuestro corazón explota de felicidad. Gracias Señor por este regalo… los amamos Ale Feldmuth, Emi Cantú”, escribió al pie de la instantánea la exmodelo del recordado programa Habacilar, conducido por Raúl Romero.

Asimismo, Cati Caballero añadió una reflexión inspirada en un pasaje bíblico sobre esta nueva etapa que vive su hija mayor. “He aquí, herencia de Jehová son los hijos: Cosa de estima el fruto del vientre. Como saetas en mano del valiente. Así son los hijos habidos en la juventud”, se lee en la fotografía.

Por su parte, Ale Feldmuth también compartió un mensaje lleno de emoción en su cuenta de Instagram para anunciar la llegada de su primer hijo. escribió.