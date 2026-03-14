Wapa.pe
icon_fbicon_instagramicon_tiktokicon_youtube
Se difunde la dolorosa razón que arruinó el matrimonio de Federico Salazar y Carol Nuñez

Cati Caballero revela ilusionada el embarazo de su hija

Cati Caballero asombró a sus seguidores de Instagram al revelar que su hija está esperando un bebé.

 Únete al canal de Whatsapp de Wapa
    Cati Caballero revela ilusionada el embarazo de su hija
    Cati Caballero revela ILUSIONADA el EMBARAZO de su hija: “Vamos a ser abuelos” | Crédtios: Difusión | Fuente: Composición Wapa
    Cati Caballero revela ilusionada el embarazo de su hija

    La exmodelo Cati Caballero sorprendió a sus seguidores al compartir un momento muy especial en sus redes sociales. Aunque suele mantener su vida personal con mucha discreción, esta vez decidió revelar con gran emoción que pronto se convertirá en abuela por primera vez gracias al embarazo de su hija mayor, Ale Feldmuth.

    Cati Caballero se muestra emocionada al anunciar que su hija está embarazada

    Mediante su cuenta oficial de Instagram, la recordada figura pública reaccionó a la publicación realizada por su primogénita, quien anunció que está esperando un bebé junto a su esposo Emi Cantú. El anuncio generó múltiples comentarios entre los seguidores de la familia.

    En sus historias, la empresaria peruana acompañó la imagen con un emotivo mensaje en el que expresó la alegría que siente por la llegada de un nuevo integrante a su familia. Incluso, confesó que se encuentra muy ilusionada con la idea de convertirse en abuela por primera vez.

    wapa.pe

    PUEDES LEER: Del modelaje aL CRISTIANISMO: La impactante TRANSFORMACIÓN de Cati Caballero tras DEJAR LA TV para SIEMPRE y dedicarse a esto

    “Oficialmente ya lo puedo compartir: Vamos a ser abuelos y nuestro corazón explota de felicidad. Gracias Señor por este regalo… los amamos Ale Feldmuth, Emi Cantú”, escribió al pie de la instantánea la exmodelo del recordado programa Habacilar, conducido por Raúl Romero.

    Asimismo, Cati Caballero añadió una reflexión inspirada en un pasaje bíblico sobre esta nueva etapa que vive su hija mayor. “He aquí, herencia de Jehová son los hijos: Cosa de estima el fruto del vientre. Como saetas en mano del valiente. Así son los hijos habidos en la juventud”, se lee en la fotografía.

    wapa.pe

    Por su parte, Ale Feldmuth también compartió un mensaje lleno de emoción en su cuenta de Instagram para anunciar la llegada de su primer hijo. escribió.

    ‘Eres un sueño!! El mejor regalo que el Señor nos pudo dar. No podemos esperar a conocerte!! Te amamos tanto bebé’

    SOBRE EL AUTOR:
    Cati Caballero revela ilusionada el embarazo de su hija
    Brenda Quiroz

    Coordinadora de Sección Web en la revista digital Wapa.pe. Especialista en redacción digital y SEO con más de 8 años de experiencia. Bachiller en periodismo por la Universidad Jaime Bausate y Meza con un diplomado en Marketing Digital por el instituto ISIL. Intereses: Periodista interesada en temas relacionados al espectáculo nacional e internacional, moda y deportes. Escribe desde: Lima Idiomas: Español e inglés

    Lo último en Wapa

    Se difunde la dolorosa razón que arruinó el matrimonio de Federico Salazar y Carol Nuñez

    Federico Salazar publica fotografía que confirma separación con Katia Condos

    Desgarrador adiós: joven actor confirma que enfrenta sus últimos días tras diagnóstico de cáncer terminal

    Cuando Paolo Guerrero habló de su RUPTURA con Alondra García Miró por primera vez y confesó la razón de su final

    Esposo de Verónica Linares cuestiona el impensado vínculo que tiene con Federico Salazar: “Ustedes tienen una relación...”

    Lo más vistos en Farándula

    Katia Condos confesó que Federico Salazar y ella dormían en camas separadas antes de separación

    Federico Salazar confiesa que prefiere darle regalos a Verónica Linares y no a Katia Condos y revela por qué

    Ethel Pozo expone la respuesta que le dio Natalie Vértiz tras escribirle por rumores de supuesto amorío con Yaco

    Rosa María Cifuentes es criticada por polémico comentario hacia Darinka Ramírez

    Katia Condos PIERDE LOS PAPELES e INSULTA a reportero que EXPRESÓ su tristeza por SEPARARSE con Federico

    Ofertas

    Cineplanet

    CINEPLANET: 2 entradas 2D + 2 bebidas grandes + Pop corn gigante. Lunes a Domingo

    PRECIO

    S/ 47.90
    Comprar

    Cuponidad Productos

    Colección de 8 piezas especializadas marca OSTER

    PRECIO

    S/ 12.90
    Comprar

    Soho Color Salón & Spa

    Alisado Brasilero para todo largo con opción a corte. Elige local

    PRECIO

    S/ 99.90
    Comprar

    La Bistecca

    ALMUERZO O CENA BUFFET + Postre + 1 Ice tea de Hierba luisa en sus 4 LOCALES

    PRECIO

    S/ 85.90
    Comprar

    Lo Más Reciente

    Lo último

    Espectáculos

    Ocio

    Moda y belleza

    ;