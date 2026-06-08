Alejandra Baigorria EXPLOTA contra votantes y pide “abrir los ojos”, pero las redes no perdonan

Las críticas no tardaron en llegar para Alejandra Baigorria tras manifestar su rechazo a la candidatura de Roberto Sánchez. En redes sociales, varios usuarios le recordaron su relación con Said Palao y le respondieron con comentarios como: "La que debería abrir los ojos eres tú".

La empresaria Alejandra Baigorria volvió a generar debate en redes sociales al pronunciarse sobre la segunda vuelta de las Elecciones 2026. A través de sus plataformas digitales, la exchica reality compartió una serie de mensajes en los que dejó clara su preocupación por el panorama político del país y cuestionó duramente a quienes respaldarían la candidatura de Roberto Sánchez.

Sus publicaciones no tardaron en viralizarse y provocaron una ola de reacciones divididas entre usuarios que apoyaron su postura y otros que criticaron que figuras del espectáculo intervengan públicamente en temas electorales.

Alejandra Baigorria pide "abrir los ojos" antes de votar

Fiel al discurso político que ha mantenido desde procesos electorales anteriores, la llamada 'Gringa de Gamarra' utilizó sus historias de Instagram para insistir en que la ciudadanía reflexione antes de acudir a las urnas.

La empresaria manifestó su preocupación ante un eventual avance de sectores de izquierda y aseguró que el resultado de la segunda vuelta podría impactar directamente en el futuro del país. "¡Dios mío! Veo más y más noticias que nos abren los ojos. ¡Por favor, reaccionemos! Están todas las pruebas que no podemos votar viciado ni por la izquierda. ¡Dios! Esto puede acabar con nuestro país. Este miércoles, para que no nos roben una elección más, todos debemos ir a votar por la democracia", escribió en una de sus publicaciones, mensaje que rápidamente comenzó a circular en distintas plataformas digitales.

Baigorria también exhortó a sus seguidores a involucrarse activamente en el proceso electoral y a no tomar el voto a la ligera, con lo que dejó clara su posición frente al actual escenario.

Alejandra Baigorria expresó su repudio por Robero Sánchez y lo que representa.

Redes sociales reaccionan tras los mensajes de la empresaria

Las declaraciones de Alejandra no pasaron desapercibidas. Mientras algunos usuarios respaldaron sus comentarios y coincidieron con su preocupación, otros cuestionaron el tono de sus publicaciones y señalaron que cada ciudadano debe ejercer su voto libremente.

"La que tiene que abrir los ojos eres tú, por eso perdonas a Said", “si tú perdonaste a tu esposo…”, “Alejandra, Miranda Capurro y Mario Hart te dicen que votes por Keiko, no seas pen…”, “como toda influencer im…”, son algunos de los comentarios en contra de la exchica reality.