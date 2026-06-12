El millonario costo detrás del pedido de nulidad de más de 2.000 mesas presentado por Juntos por el Perú

El millonario costo detrás del pedido de nulidad de más de 2.000 mesas presentado por Juntos por el PerúÚnete al canal de Whatsapp de Wapa
El proceso electoral de 2026 atraviesa un nuevo episodio de controversia luego de que Juntos por el Perú presentara recursos para solicitar la nulidad de un importante número de mesas de votación.
La organización acudió al Jurado Electoral Especial (JEE) y al Jurado Nacional de Elecciones (JNE) con el pedido de anular 1.751 mesas correspondientes a la segunda vuelta electoral, al alegar presuntas irregularidades y una supuesta alteración de actas que habría beneficiado a Fuerza Popular en Lima, Lambayeque, Amazonas y Áncash. De acuerdo con el recurso presentado, la agrupación identificó patrones de votación repetitivos que, según sostiene, favorecieron a su rival político en diversas jurisdicciones.
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Juntos por el Perú afirma haber encontrado “indicios graves, concordantes y sistemáticos” de posibles anomalías. Asimismo, señala que en determinados centros de votación se habrían registrado resultados idénticos en varias mesas, una situación que considera inusual dentro de un proceso electoral. Con esta acción, busca dejar sin efecto los resultados obtenidos en diversas zonas consideradas estratégicas para el resultado nacional.
El costo de impugnar miles de mesas
La solicitud de nulidad también implica un elevado desembolso económico. Según el tarifario vigente del Jurado Nacional de Elecciones, cada pedido de nulidad de una mesa de sufragio requiere el pago de S/1.337,50.
Tomando en cuenta que el recurso comprende 2.351 mesas en total —1.751 ubicadas en territorio peruano y 600 en Estados Unidos—, el monto que debería asumir la agrupación supera los tres millones de soles.
El detalle es el siguiente:
- Mesas impugnadas en Perú: 1.751
- Mesas impugnadas en Estados Unidos: 600
- Total de mesas observadas: 2.351
- Tasa por cada solicitud de nulidad: S/1.337,50
- Monto total estimado: S/3.144.412,50
La cifra refleja el importante costo que representa para una organización política cuestionar los resultados de un número considerable de mesas de sufragio. Además, el pago debe realizarse de manera íntegra antes de que los organismos electorales inicien el procedimiento de evaluación de los recursos presentados.