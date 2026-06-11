Youna NO CALLA MÁS para confesar por qué no se CASARÁ con Samahara Lobatón: "Muy triste, pero también me alegra"Únete al canal de Whatsapp de Wapa
Youna habló abiertamente sobre su fallido plan de boda con Samahara Lobatón. Luego de que la madre de su hija confirmara en televisión que no se casarían tras abandonar 'La Granja VIP Perú', el barbero explicó su perspectiva en una transmisión en vivo en redes sociales.
Sin buscar generar polémica, el joven aclaró que la separación fue un acuerdo mutuo, decidido desde el cariño y tras extensas charlas en las que ambos consideraron sus situaciones personales.
Razones de Youna para no casarse con Samahara Lobatón
En el video, Youna mencionó: "Es un asunto que me entristece, pero también me reconforta porque muchos no lo entienden y pueden pensar que es un espectáculo, pero no lo es". Explicó que, tras discutir con la hija de Melissa Klug, reconocieron que seguir adelante con el matrimonio sería doloroso debido a sus diferentes realidades. "Samahara salió (de ‘La Granja VIP’) y lo hablamos en numerosas ocasiones sobre nuestros sentimientos y acordamos que sería perjudicial. Ella residirá en Perú; yo no tengo planes de establecerme ahí. Me encantaría, pero no hay nada seguro. Mi prioridad es mi hija. Hay incertidumbre. Podría ir a Perú y participar en ‘La Granja’, pero quizás me iría en una semana. No es seguro", destacó.
El barbero admitió que tomar la decisión no fue fácil porque persiste el amor entre ellos, aunque fue reconfortante llegar a un término sano tras un inicio problemático. "Es triste porque ella dice que nos amamos. La quiero mucho, y siento que ella siente lo mismo, pero es hermoso haber llegado a esto. Es una persona con la que tuvimos conflictos desde el inicio y todo el escándalo, pero fue lindo decir: ‘Te quiero tanto que prefiero no hacerte daño’. Ella también me lo dijo. Veremos qué pasa en el futuro", compartió.
Asimismo, comentó que le gustaría participar en programas de televisión, como Samahara, e incluso señaló que fue invitado a 'La Granja VIP'. No obstante, su tratamiento contra la leucemia en Estados Unidos le impide regresar a Perú por motivos de salud, aunque actualmente está mejorando. Esta situación, añadió, también le impide pedirle a Samahara que deje sus compromisos para unirse a él en el extranjero. "Conversamos y decidimos que ella debe vivir su vida. No puede detenerse por mí. Siempre la apoyaré. Puede parecer una actuación, pero es auténtico. La decisión fue dolorosa. Es mejor no lastimarnos. Me afecta. Es triste no estar junto a ella… La extraño mucho, pero sería egoísta", comentó.