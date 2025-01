“Yo he sido infiel casi toda mi adolescencia, o sea, yo he sido una persona infiel, por lo que creería que el mismo karma me haya sido infiel para pagar alguna factura, pero no sé, no me enteré, no sospeché. De hecho, tuve alguna que sí me enteré, que podría considerarse una infidelidad, nosotros los hombres diríamos que no, pero cómo es al revés, terminé con la chica que estaba por eso”, dijo el esposo de Natalie Vértiz sorprendiendo al contar lo que este disfrutaba hacer con sus parejas.