"Soy tan independiente que siempre lo estoy recalcando, al punto que la otra persona que está conmigo siente que yo me puedo ir en cualquier momento, y eso le da una cuestión de inseguridad al otro, entonces, estoy trabajando en eso para no herir, porque mis palabras antes, la primera que me salía de la boca era muy hiriente (...) Se quedó con la sensación de lo que le dijiste. La otra persona queda herida y tú no te das cuenta. Ahora estoy controlando mucho, pero concientemente, mis palabras", detalló la 'Urraca', dejando 'en pómulos' a su invitada.