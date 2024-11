La conductora de "Magaly TV, la firme" no dudó en aconsejar a Ale que ponga fin a su relación sentimental con el futbolista, pues aseguró que el deportista no "cumple con las cualidades de una pareja ideal".

En sus historias de Instagram, la dueña de la 'Nevera Fit' compartió una imagen de una gran ramo de rosas blancas, símbolo de paz, tranquilidad, pureza e inocencia. A pesar que no puso ningún mensaje la chef, solo puso una carita de emoji "enamorado", que daría con el destinatario, su novio "Gato".

Después de escuchar a Ale Venturo , propietaria de "La Nevera Fit", manifestar públicamente sus frustraciones sobre su relación con el futbolista Rodrigo "Gato" Cuba, Magaly Medina cuestionó a Ale sobre por qué continúa en una relación que no cumple con sus expectativas de un "novio ideal".

En ese sentido, la 'Urraca' le sugirió a Ale a reflexionar sobre su situación con Rodrigo Cuba, preguntándole directamente qué hace con él si no es el hombre que ella soñó, quería o esperaba. Asimismo, le aconsejó que termine definitivamente su historia de amor con el deportista, argumentando que su comportamiento evidencia que no está enamorado y que no siente algo fuerte por el padre su última hija,