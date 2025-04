¿Estás planeando tus escapadas del próximo año? Atento, porque el Ejecutivo acaba de anunciar tres nuevos días no laborables que, al sumarse a los feriados oficiales , crearán verdaderos fines de semana largos en Perú entre 2025 y 2026.

El decreto firmado por la presidenta Dina Boluarte, el primer ministro Gustavo Adrianzén y los titulares de los ministerios de Trabajo, Comercio Exterior y Turismo, establece las siguientes fechas como días no laborables compensables:

Estas jornadas se sumarán a los feriados oficiales de cada año, extendiendo los descansos en fechas clave como el Día del Trabajo, Navidad y Año Nuevo . Eso sí, la medida es exclusiva para trabajadores del sector público. En el sector privado, queda a criterio de cada empleador sumarse o no a esta disposición.

A diferencia de los feriados tradicionales, estos días no son descansos automáticos, sino jornadas que deben recuperarse. Según la norma, las horas no trabajadas deberán compensarse dentro de los 10 días hábiles posteriores, o según el cronograma que establezca cada entidad pública. Además, estos días son considerados hábiles para fines tributarios, lo que significa que trámites y obligaciones legales no se suspenden.