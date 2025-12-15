Minsa confirma 2 Casos de Influenza AH3N2 en Perú

El Ministerio de Salud dio a conocer que se han puesto en marcha todos los protocolos de vigilancia, diagnóstico y seguimiento con el fin de evitar la expansión del virus. Los casos confirmados corresponden a menores de edad.

El viceministro de Salud, Leonardo Rojas, informó este lunes que en el Perú ya se han detectado dos casos de influenza estacional A (H3N2) subclado K, tras los análisis correspondientes. De acuerdo con lo señalado, ambos pacientes son niños que residen en la ciudad de Lima.

Durante una conferencia de prensa, Rojas precisó que las autoridades sanitarias han activado de inmediato las medidas necesarias para controlar cualquier posible propagación del virus en el territorio nacional.

En tanto, César Munayco, director del Centro Nacional de Epidemiología, Prevención y Control de Enfermedades (CDC Perú), detalló que este subclado se habría originado entre Estados Unidos y Australia, y que ya ha sido identificado en al menos 32 países.