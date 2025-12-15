Wapa.pe
La radical transformación de Sandra Arana: De 'chica terremoto’ a desaparecer de Perú

Minsa confirma 2 Casos de Influenza AH3N2 en Perú

Ministerio de Salud acaba de confirmar dos casos de influenza AH3N2 en nuestro país.

    Minsa confirma 2 Casos de Influenza AH3N2 en Perú
    Minsa CONFIRMA 2 CASOS de INFLUENZA AH3N2 en Perú | Créditos: Composición Wapa | Fuente: Minsa / RPP
    Minsa confirma 2 Casos de Influenza AH3N2 en Perú

    El Ministerio de Salud dio a conocer que se han puesto en marcha todos los protocolos de vigilancia, diagnóstico y seguimiento con el fin de evitar la expansión del virus. Los casos confirmados corresponden a menores de edad.

    El viceministro de Salud, Leonardo Rojas, informó este lunes que en el Perú ya se han detectado dos casos de influenza estacional A (H3N2) subclado K, tras los análisis correspondientes. De acuerdo con lo señalado, ambos pacientes son niños que residen en la ciudad de Lima.

    Durante una conferencia de prensa, Rojas precisó que las autoridades sanitarias han activado de inmediato las medidas necesarias para controlar cualquier posible propagación del virus en el territorio nacional.

    PUEDES LEER: ALERTA | Minsa activa protocolo por gripe H3N2 y advierte riesgo en todo el país

    En tanto, César Munayco, director del Centro Nacional de Epidemiología, Prevención y Control de Enfermedades (CDC Perú), detalló que este subclado se habría originado entre Estados Unidos y Australia, y que ya ha sido identificado en al menos 32 países.

    "En la región, nuestro país es uno de los primeros junto con Costa Rica y el resto de naciones irá detectando este subclado. El riesgo de que se presente una epidemia es muy bajo porque no nos encontramos en la estación de invierno", señaló el especialista.

    Minsa confirma 2 Casos de Influenza AH3N2 en Perú
